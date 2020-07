Megújult a villanyhálózat Háromszéken

Józsa Csaba tíz éve vezeti a megyei áramszolgáltatót, 2010-ben, odakerülésekor közölte, projektekben gondolkodik, rövid, 3 éves, középtávú, 5 éves és hosszabb távú fejlesztési terve is van. Ha jól mennek a dolgok, nyolc, ha kevésbé, tíz év alatt korszerűsítik Háromszék teljes villanyhálózatát – ígérte akkor, és mostanra ez meg is történt.

A megye összes településén (147 helységben) kicserélték az alacsony feszültségű hálózatot, a városközpontokban föld alá rejtették a vezetékeket – Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán, Kézdivásárhelyen folyamatban a munka –, közel 100 ezer új csatlakozást szereltek ugyanannyi fogyasztónak, az utolsó tanyára is eljuttatták az áramot, és korszerű, automatizált transzformátorokat szereltek fel. Országos első Háromszék, itt a legkisebb a veszteség, mondta az igazgató, aki szerint mostanra nyugati színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani. Az 1952 és 1972 között szerelt, húsz évre garantált hálózatot teljes egészében korszerű vezetékekre cserélték, a következő negyven évben azzal nem szabad gondok legyenek, hisz minőségi anyagból dolgoztak.

Tamás Sándor kiemelte: amikor a megyei vezetőket jelölték, szakemberekben gondolkodtak, nem politikusokban. Józsa Csaba bizonyított, olyannyira, hogy tavaly év végétől párhuzamosan a Hargita megyei igazgatói tisztséget is rá bízták, a rendszer korszerűsítése ott is igencsak időszerű. Az elnök elmondta, egyeztettek a Puskás Tivadar Szakiskolával, a tanfelügyelőséggel és az Electrica vállalattal, ősztől villanyszerelői szakoktatást indítanak, egyelőre 28 hellyel, jövő évtől pedig átképzésben is gondolkodnak. Józsa Csaba hozzátette, a szakiskolásoknak az állami 200 lejes támogatáson túl az Electrica 400 lej juttatást biztosít, emellett védőöltözetet, gyakorlatozási lehetőséget kínálnak, végül pedig, nettó 3000 ezer lejes kezdő fizetéssel munkahelyet is. A jól fizető, biztos állás mellett karrierlehetőség is van – tette hozzá.