Plébánosok áthelyezéséről döntöttek

Háromszéken a következő papi áthelyezésekre kerül sor: Kovács Péter székelykeresztúri plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából és a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániatemplom plébánosává nevezte ki. Dr. Kerekes Lászlót – aki 2004 óta volt a Boldog Özséb-templom plébánosa – augusztus 29-én a csíksomlyói kegytemplomban a 10.30 órakor kezdődő szentmisén segédpüspökké szentelik. A 2000. június 25-én pappá szentelt Kovács Péter 2004 és 2006 között volt a Boldog Özséb-templom segédlelkésze, ezt követően kezdte meg Székelykerersztúron a plébánosi szolgálatot.

Kovács Gergely érsek felmentette eddigi beosztásából Hölgyes Pál Zsolt zágoni plébánost is, aki lemhényi plébánosként lép Kopácsi Ferenc helyébe, őt eddigi beosztásából felmentve szabbatikus évre (szabadságra) engedte el az egyházvezető. A zágoni plébániára Bakó Ferenc nyugállományban levő plébánost nevezték ki. Kalányos Ottót, akit június 29-én Kovács Gergely szentelt pappá a gyulafehérvári székesegyházban, és aki egy évet töltött az őrkői Mária, a Világ Királynője plébánián mint Márkus András plébános és a Szeretet Misszionáriusainak segítője, az érsek csíkszentkirályi segédlelkésznek nevezte ki és az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációjával bízta meg.

„A jövőben érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk azon rendelkezéseit, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórvány plébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná. Bár főegyházmegyénkben is egyre inkább érezhető a paphiány, mégis betartandó a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár, ezért, ha a plébános betöltötte 75. életévét, szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyéspüspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról” – olvasható többek között az érseki közleményben.