Ötven tonna üveg

A Tega összesítése alapján a legtöbben az első napon keresték fel a gyűjtőpontokat, összesen 687-en, számra pontosan ugyanannyian, mint a rá következő két napon összesen. Ennek eredményeként 48 660 kilogrammnyi üveg került a konténerekbe, ami jelentősen több, mint a múlt év októberében begyűjtött mennyiség (szinte negyvenezer kiló gyűlt be akkor). A vállalat vezetője, Máthé László szerint a megnövekedett mennyiség annak is betudható, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások ideje alatt sokan végeztek otthon lomtalanítást. Az ő szempontjukból kiemelten fontos, hogy az üvegek ne a vegyes hulladékba kerüljenek, ez a hulladék ugyanis újrahasznosítható, és van is, ahová továbbítani: a Tega által begyűjtött üveget a Popești-Leordeni településen működő Green Glass dolgozza fel. Máthé László szerint a lakosságnak is megéri külön gyűjteni az üveget, hiszen ezáltal csökken a háztartásokban keletkező vegyes hulladék összsúlya, így annak elviteléért, átvételéért és kezeléséért is kevesebbet kell fizetni. A vállalat ösztönzésként vezette be az üvegért sört akciót, és úgy tűnik, sikeres elképzelés volt. Az igazgató szerint sokan várták már a gyűjtést, érdeklődtek, hogy mikorra várható. Az akciót Sepsiszentgyörgyön évi két alkalommal bonyolítják le, a következő üvegszüret ősszel lesz, a pontos dátumról viszont még nem született döntés.

Máthé László arról is beszámolt, hogy a városi hulladékszigeteknél az üvegek számára elhelyezett gyűjtőharangokba kerülő hulladék mennyisége az előző évekhez képest nem nőtt. A pár napos akciók sikere nyomán viszont újabb elképzelés gyakorlatba ültetésén is dolgoznak: a sepsiszentgyörgyi és vidéki magánházak lakóinak külön zsákot biztosítanának az üveg gyűjtésére, a már létező, az újrahasznosítható hulladék számára kiosztott mellett. A sepsiszentgyörgyi akciókhoz hasonlót ugyanakkor vidéken nem szerveznek, viszont a tavaszi és őszi lomtalanítási alkalmakkor a feleslegessé vált üvegeket is le lehet adni – emlékeztetett az igazgató.