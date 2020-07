Védőmaszkos álellenőr

Álszakember kopogtatott be egy idős, egyedül élő hölgyhöz Sepsiszentgyörgyön, és azon a címen, hogy ellenőrzést végez a gázhálózaton – meg is jártatott egy égő gyufát a kályha körül –, 360 lejt vett el.

Adott róla nyugtát is (nyugtatömböt bármelyik papírkereskedésben lehet vásárolni), olvashatatlan aláírással, pecsét, céges fejléc és minden más nélkül, majd továbbállt. Az esetről Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser számolt be lapunknak, azzal a céllal, hogy mások meg ne járják; a rendőrségen is jelentették a történteket, de nehéz lesz azonosítani a csalót, mert védőmaszkot viselt. A valódi ellenőrök egyébként előbb értesítést küldenek arról, hogy mikor jönnek, így a lakók arra is fel tudnak készülni, hogy ne egyedül fogadják őket. (demeter)