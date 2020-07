Ismét látogatható a csernátoni múzeum

Dimény-Haszmann Orsolya intézményvezető érdeklődésünkre elmondta: a vesztegzár ideje alatt a látogatók hiányoztak a leginkább, hiszen tavasztól késő őszig reggeltől estig nagy a nyüzsgés a múzeumkertben. Az autóbuszos csoportok elmaradtak, a tapasztalat az, hogy az utóbbi időben inkább családok – Sepsiszentgyörgytől Tulceáig – látogatták meg a múzeumot, de a nyár folyamán várhatóan lesznek hazai és külföldi csoportok is. Az elmúlt egy hónapban a belföldi látogatók voltak túlsúlyban. Amíg tart a vírusveszély, egyedi nyitási rendet vezettek be. Hétfőn a múzeum zárva tart, keddtől péntekig 9 és 17, szombaton és vasárnap pedig 9 és 14 óra között fogadják a látogatókat. A karantén ideje alatt, akárcsak a többi művelődési intézmény, a múzeum is átköltözött a virtuális térbe, kis videók segítségével próbálták tartani a kapcsolatot a látogatókkal, a közönséggel. Legutóbb június 27-én csatlakoztak a Múzeumok éjszakája nevű rendezvényhez: igaz, online, virtuális programokkal. Idén szeptember 19-én lenne a Burrogtató. Ugyanazon a hétvégén, 19-én és 20-án került sor a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű rendezvényre. Nagy fájdalmukra idén elmarad az olvasó- és kézművestábor, de minden valószínűség szerint meg tudják tartani három turnusban az öt-öt napos nappali bejárós kézműves- és angoltábort, elsősorban a helyi gyermekek számára.

Az intézményvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a Haszmann Pál Közművelődési Egyesület sikeresen pályázott fúvós hangszerekre. A csernátoni gyermekeket, akárcsak a többi kézdiszéki község fiataljait, Gergely Tamás és Szoró Dorina oktatja heti két alkalommal. Ha nincs is a megszokott nagy mozgás, de most is élet van a múzeumban és a gyűjteménygyarapítás is folyamatos. A kézdivásárhelyi Hegedűs Ferenc vállalkozó egy több mint százötven éves szegecselt víztartályt vitetett a múzeumba a saját költségén, a kézdiszentléleki Szőcs József vállalkozó pedig egy, a hatvanas években a bukaresti Semănătoarea üzemben gyártott nagy teljesítményű magtisztító gépet adományozott a múzeumnak, egy mindeddig hiányzó géppel egészítve ki a gyűjteményt – hangsúlyozta Dimény-Haszmann Orsolya.