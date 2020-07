Tanulók a lovak közelében

Kádár Barna lovas oktató tanítványai az első diákok Háromszéken, akik iskolai keretek között tanulják a lovász mesterséget és gyakorolják a lovassportot. A tavaly ősszel indult kilencedik osztály a hároméves szakiskola részeként kezdte meg működését, az állattenyésztés és növénytermesztés szakon belül félosztálynyian ismerkednek az említett mesterséggel. Osztályfőnökük, Csere Gyöngyvér román szakos pedagógus szerint a ló közelségében sok olyasmit megtanulnak a diákok, amire máshol nem lenne lehetőségük, erősödik a kitartásuk és lelkiekben is gazdagodnak.

A sepsikőröspataki lovastornaprogram öt esztendővel ezelőtt indult a Kálnoky Alapítvány kezdeményezésére, a Máltai Szeretetszolgálat támogatásával a helyi, Kálnoky Ludmilla Általános Iskola tanulói számára, ez adta az ötletet, hogy folytatni kellene nyolc osztály után is az oktatást. A kilencedikes képzés elindítása közös munka eredménye: a Puskás Tivadar Szakközépiskola beiskolázási engedélyt kért és kapott a szak elindítására, amelyben igen nagy szerepe volt Demeter Dávid igazgatónak, a Kálnoky Lovarda készségesen vállalta a gyakorlati oktatást, együttműködött a helyi önkormányzat és az iskola.

Kálnoky Anna a díjátadón azt mondta, azért fontos a legjobbak elismerése, hogy felmutassák a jó példát. A lovassport kemény sportág, testileg, lelkileg megerősít, de nagyon sok munka és kitartás szükséges hozzá – mondotta. Kálnoky Anna kitért arra, hogy a helyi iskolások körében elindított lovastornaprogram sokkal többről szól, mint a lóval való találkozás, illetve mint azok a tevékenységek, amelyekkel bővítették a programot – kézműves-foglalkozás, asztalosság, szövés –, egy olyan közösségnek nyújt odafigyelést, szeretetet, amely többségében cigány családokból áll, és ő úgy véli, a gyermekekkel való törődés kihat a szüleikre is.

Gróf Kálnoky Tibor elmondta, együttműködnek a mezőhegyesi szakiskolával, a diákok csereprogramokon vehetnek majd részt, és akik kitartanak a szakma, a hivatás mellett, jól járnak, mert ebben az ágazatban nagy a kereslet a szakemberek iránt. Kisgyörgy Sándor helyi polgármester is értékelte a lovas programot, szerinte amióta az alapítvány foglalkozik a gyermekekkel, a jó hatás az egész cigány közösségen érezhető, annak pedig külön örvend, hogy a két jutalmazott diák közül az egyik, Oszkár kőröspataki (Ottilia kovásznai). A köz­ségvezető elmondta, az uniós pályázat révén épülő óvodában lesznek szálláshelyek, a Vadas-tetői utászházat idén átveszi az önkormányzat, így lesz, ahol elszállásolni táborozókat, bővülhet a település kínálata a különböző programok irányában.

A Puskás Tivadar Szakközépiskola ősszel is indít állattenyésztés szakot, ezúttal egy teljes osztályt huszonnyolc hellyel. Már tudják, hogy három sepsikőröspataki diák is jelentkezik de a jelenleg működő osztályhoz hasonlóan a szomszédos megyékből is van érdeklődés. Az iskola idén új szakokat is hirdet: egyedi ruhakészítő, pékárukészítő, valamint gáz- és vízvezetékszerelő szakokkal bővítik a meglévő kínálatot.