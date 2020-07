A hőség miatt nehezebben mozogtak a játékosok, fáradtabbnak tűntek a vendégek, akik többnyire a kényelmes tempót részesítették előnyben. Leo Grozavu vezetőedző eltiltása miatt ezúttal is a lelátóról figyelte a találkozót, az oldalvonal mellől a másodedző, Ilyés Róbert irányította a labdarúgókat. Az öt védővel pályára lépő háromszéki csapatnak az első félidőben egyetlen veszélyes támadása sem volt. A másik oldalon Niczuly Roland nem unatkozott, ugyanis a Clinceni már a 13. percben közel állt a gólszerzéshez, amikor is egy bedobás után Adrian Șut közelről kevéssel a jobb alsó mellé gurított. A folytatásban is az Ilie Poenaru irányította labdarúgók akarata érvényesült, Denis Ventúra távolról kapásból vette célba a kaput, majd Șut próbálkozott, viszont a Sepsi OSK kapusa mindkétszer magabiztosan hárított.

A második játékrész kezdete előtt a háromszéki gárda Anass Achahbar és Fülöp István pályára lépésével visszaállt a megszokott négyvédős rendszerre, mellesleg a vendégek egy időre a kezdeményezést is magukhoz ragadták. Az Academica többször is csak sárga lapos szabálytalanság révén tudta megakadályozni a Sepsi OSK építkezését támadásban, bár Octavian Vâlceanu kapus ezúttal sem kényszerült védeni, hiszen a piros-fehéreknek nem volt komoly helyzete. A Clinceni a 72. percben váratlanul vezetést szerzett, miután Eugeniu Cebotaru előreívelt szabadrúgását a védők mögül kilépő Șut néhány méterről a jobb alsóba továbbította (1–0).

A székelyföldi együttes az utolsó negyedórában az egyenlítésre hajtott, azonban a házigazdák ellentámadásai veszélyesebbek voltak. Șut és Vojtuš is növelhette volna csapata előnyét, de előbbi mellé lőtt, utóbbi próbálkozását pedig a kézdivásárhelyi születésű kapus lábbal védte. A legnagyobb egyenlítési lehetőség Achahbar előtt adódott, a holland labdarúgó felső léc alá tartó szabadrúgását Vâlceanu bravúrral szögletre tolta. A pontrúgásnál Florin Bejan szabálytalankodott Rachid Bouhenna ellen, ugyanis lerántotta a piros-fehér mezes védőt, viszont Iulian Călin játékvezető a vendégek kapitányát látta szabálytalannak. A Sepsi OSK pont nélkül távozhat az Ilfov megyei településről, sőt, a bajnokság újrakezdése óta először nem szerzett gólt, a szezonban pedig kilencedszer zárt mérkőzést rúgott gól nélkül.

1. Liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló: Academica Clinceni–Sepsi OSK 1–0 (0–0). Clinceni, vezette: Iulian Călin (Ștefănești). Academica: Vâlceanu – Dobrescu, Humanes (Bejan, 79.), R. Patriche (Kontoes, 78.), Matei – Șut (Marković, 89.), Ventúra, Albu (Cebotaru, 68 – Ion, Vojtuš, F. Achim (Buziuc, 68.). Vezetőedző: Ilie Poenaru. Sepsi OSK: Niczuly – Bouhenna, Tincu, Celea (Fülöp I., 46.) – Csiszer (Dimitrov, 75.), Vașvari, Kovács (Achahbar, 46.), Ștefan, Fülöp L. (Díaz Grassano, 24.), Šafranko (Karanović, 80.), Ștefănescu. Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerző: Șut (72.). Sárga lap: F. Achim (40.), Albu (45+3.), R. Patriche (49.), Matei (52.), Ventúra (62.), Dobrescu (90+2.), illetve Bouhenna (59.), Ștefănescu (71.).

További eredmény: Jászvásári Poli–FC Hermannstadt 2–3 (gólszerzők: Luckassen 9., 41., illetve Vodă 13., Romario 56. – tizenegyesből, Debeljuh 76.).

A playout rangsora:

1. Viitorul 3 2 1 13–9 31

2. Clinceni 5 0 2 7–6 26

3. Voluntari 4 2 0 8–2 24

4. Sepsi OSK 1 4 2 10–10 24

5. Hermannstadt 2 2 2 7–9 21

6. Jászvásár 2 1 4 7–8 18

7. Târgoviște 1 1 3 3–6 17

8. Dinamo 0 0 4 1–6 17

Az alsóházi rájátszás 8. fordulójának programja: Jászvásári Poli–Sepsi OSK (vasárnap, 13 óra), Academica Clinceni–FC Dinamo (vasárnap, 17 óra), Chindia Tâgoviște–FC Hermannstadt (hétfő, 17 óra), FC Voluntari–FC Viitorul (hétfő, 20 óra).