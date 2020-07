Egynapos beutalásokra törekednek

A tizenöt koronavírussal fertőzött páciensből hárman kritikus állapotban vannak, ők az intenzív osztályon fekszenek, a gyanús esetek közül egyet szintén az intenzív osztályon kezelnek, ez a beteg is mesterséges lélegeztetésre szorul. Az elmúlt hét nap alatt huszonhatan hagyhatták el a fertőző osztályt. Azért ilyen sokan, mert jelenleg már érvényes az egészségügyi minisztérium azon rendelete, mely szerint a tünetmentes fertőzötteket, tíz nap után, egyetlen negatív teszteredménnyel hazaengedik. Az intézmény saját PCR-laboratóriumában végzett tesztek eredményei gyorsan érkeznek, a reggel levett mintából már délután tudják, hogy az illető még pozitív vagy már negatív, utóbbi esetben mehet haza. Dr. Roșu Mátyás orvosigazgató szerint ez nagy segítség, nem kell hetekig bent maradniuk az olyan pácienseknek, akik nem betegek, a fertőzést náluk csak az elvégzett teszt alapján állapították meg. A fertőzöttek közül négyen jelenleg is tünetmentesek, pozitív eredmény után a nyolcadik nap lehet újból tesztelni.

A sürgősség forgalma közel 90 százaléka a járvány előttinek, a sebészetre, belgyógyászatra, gasztroenterológiára, a neurológiára egyelőre csak a nagyon súlyos és nehéz eseteket utalták be. Ezekből egyre több van, ezen a héten például három végtagamputációt végeztek – mondotta az orvosigazgató. Előre programált kezelésekre fogadják az onkológiai, reumatológiai, hematológiai betegeket és megkezdik az előjegyzést az alsó és felső tápcsatorna-tükrözésekre, bronhoszkópiára, urológiai beavatkozásokra, orvos által javasolt császármetszésre, terhességmegszakításra, biopsziavételre, szemészeti, fül-orr-gége, bőrgyógyászati beavatkozásokra, amelyeket, ha ez lehetséges, egynapos beutalásokkal oldanak meg. Az említett esetekben tesztelik az érintetteket és csak azt követően végzik el a szükséges kezelést, beavatkozást. Minden beutaltat annak függvényében helyeznek el, hogy a fertőzött, a gyanús vagy negatív eredményű esetek közé tartozik, ha pedig a sürgősségen keresztül érkezik egy súlyos páciens, akit azonnal be kell utalni, gyanús esetként kezelik mindaddig, amíg ki nem derül, fertőzött-e? Ennek elsősorban a kórházi személyzet védelme a célja – hangsúlyozza András-Nagy Róbert kórházmenedzser. A látogatási tilalom további fenntartását is ezért tartják fontosnak – közölte.

Újságírói kérdésre válaszolva a kórházvezetők elmondták, a járványügyi rendelkezések, a távolságtartással kapcsolatos intézkedések miatt az intézmény koronavírussal nem összefüggő kapacitása körülbelül fele a korábbinak, ezért kell az egy napos beutalásokat előnyben részesíteniük a több naposak helyett. Sok olyan feladatot kell ellátniuk, ami a különleges helyzetnek köszönhetően többletmunkát jelent, ezért az egészségügyi dolgozókat csak rövid szabadságokra tudják ezen a nyáron elengedni, pihenésre azonban mindenkinek szüksége van – hangsúlyozta a menedzser. András-Nagy Róbert szerint nem a koronavírus járvány második hullámával állunk szemben, hanem anak kiújulásával, a szigorítások utáni lazítás következménye, hogy országszinten folyamatosan magas a naponta jegyzett fertőzöttek száma, de a megyében továbbra is jelen van a fertőzés, ezért szerinte a lakosságnak fegyelmezettebnek kellene lennie a szabályok betartása tekintetében.