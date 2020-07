Hirdetések, gyászjelentők ♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget. ♦ Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Szabadtéri filmvetítések

Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában levő ’56-os parkban szabadtéri filmvetítésekkel várják a mozikedvelőket. A Filmtett Egyesület támogatásával az utóbbi évek sikeres magyar játékfilmjeiből vetítenek ötöt, melyek között lesz vígjáték, szatíra, krimi-dráma és thriller is. Esőnapokat is terveznek. Ma a 2018-as Drakulics elvtárs című film látható – esőnap július 3-án, pénteken.

A vetítések 21.30-tól kezdődnek, jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani ma és pénteken 14–22, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A filmvetítéseken a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: belépéskor testhőmérsékletet mérnek, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik a megfelelő távolságra kirakott székeken. Arcmaszk viselete ajánlott.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A megyeszékhelyi társulat a múzeumkertben ma 20.30-tól Pintér Béla A sütemények királynője című darabját adja elő Pálffy Tibor rendezésében. (Esőnap: július 3., 20.30)

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház Koffi Kwahulé Sörfőzde című darabjával búcsúzik az idei évadól, melyet Mátray László rendezésében láthat a közönség. Helyszín: a Wegener Park, a belépés a Millennium Park felőli bejáratnál történik. Bemutató július 4-én, szombaton 20.30-tól, a következő előadásra július 5-én, vasárnap 20.30-tól kerül sor. Jegyár: 15 lej. Jegyek kaphatók a Vigadó jegyirodájában ma 9–14, pénteken 9–13 óráig, valamint kapunyitás előtt egy órával az előadás helyszínén. Az előadás 15 éven felülieknek szól.

Kiállítás

SIPOS LÁSZLÓ festőművész kiállítása az EMŰK-ben (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, III. emelet) ma és holnap 10–17 óráig látogatható.

MIKLÓSSY MÁRIA festőművész Emlékkiállítás című festészeti és grafikai tárlata a sepsiszentgyörgyi Lábas Ház alagsorában található két kiállítóteremben július 31-ig hétköznapokon 8–16 óráig tekinthető meg.

DIENES ANDOR Háromszéktől Hollywoodig című kiállítása ismét látogatható a kovásznai Kádár László Képtárban. A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület és a házigazda Kovásznai Városi Művelődési Ház – Kádár László Képtár által szervezett esemény célja bemutatni mindazt, amit a kézdivásárhelyi születésű Dienes Andor (1913–1985) fotóművész megvalósított. Nyitvatartás hétköznapokon 11–16 óráig, a belépés ingyenes. További információk a 0770 420 087-es vagy a 0267 340 394-es telefonszámon. Szervezett csoportoknak előzetes egyeztetés alapján vetített képes előadást tart a művész életpályájáról Imreh István, a Kovászna Megyei Kulturális Központ igazgatója.

Tánc

SZABADTÉRI ELŐADÁSOK. A Székely Nemzeti Múzeum kertjében játszott szabadtéri előadására júliusban is várja közönségét a Háromszék Táncegyüttes. A Rézhúron című produkció július 4-én, szombaton 18 és 20 órától (esőnap: július 5-én, vasárnap 18 és 20 órától), illetve július 10-én, pénteken 18 és 20 órától látható újra (esőnap: július 11-én, szombaton 18 és 20 órától). Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig a központi jegyirodában, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. Teljes árú jegy: 20 lej, kedvezményes jegy: 10 lej.

A nézők beléptetése a járvány­ügyi protokoll miatt már 17.30, illetve 19.30 órakor, fél órával a kezdés előtt megkezdődik, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A járványügyi előírások betartása kötelező.

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-ig sza­badtéri tűzzsonglőr-produkció­val várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a város különböző negyedeiben, terein: ma a Mihai Viteazul téren; július 4-én, szombaton a főtéren. (Július 3. és 5. esőnap: hogyha valamelyik betervezett napon esik az eső, az adott helyszín tolódik egy nappal.) Az előadások 21.30-tól kezdődnek, a produkció időtartama 20 perc. Részletek az M Studio Facebook-oldalán, valamint az m-studio.ro honlapon.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Ma az esti szentmise előtt 17 órától szentségimádást tartanak, amelyet a Máltai Ifjúsági Csoport vezet. S Pénteken 17 órától a szentségimádást a rózsafüzér-csoportok tagjai vezetik. 22 órától virrasztás kezdődik, amely 6.30-kor szentmisével zárul. A virrasztást a Mária Rádió közvetíti.

RÖVID TERÁPIA SZENVEDÉLYBETEGEKNEK. A Bonus Pastor Alapítvány által hirdetett kéthetes terápia időpontja Szentkatolnán a Rebeka Missziós Központban megváltozott. A koronavírus-járvány miatti hivatalos intézkedések nyomán a programra július 20–31. között kerül sor. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Jelentkezési határidő: július 15. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni a sepsiszentgyörgyiek és környékbeliek Kozma Ferencnél (telefon: 0757 489 778), Kézdivásárhelyről és vidékéről Gergely Dóránál (0745 202 042) lehet.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–13 óráig a Gyümölcsös utcában szünetel az áramszolgáltatás.

A SZÍVBETEGEK sepsiszentgyörgyi egyesülete megbeszélésre hívja tagjait ma 17 órára a sepsiszentgyörgyi stadion bejáratához.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. • Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

HIBAIGAZÍTÁS. Lapunk július 1-jei számában az érettségi eredményekről szóló tudósításunkban néhány számadat tévesen jelent meg. A helyes adatok: 395 magyar diák nem érte el az ötöst, huszonhatan pedig 5–5,99 között teljesítettek. Magyar nyelv és irodalomból a vizsgázók 95,72 százaléka érte el az ötöst, román nyelv és irodalomból 70,44 százaléka. Az elméleti osztályok végzőseinek 82,39 százaléka, a szakközépiskolások 22,14 százaléka, míg a pedagógiai, teológiai és művészeti szakosok 57,41 százaléka érettségizett sikeresen. A tévedésért elnézést kérünk.

TERMELŐI ÉS VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy megszokott, minden hónap első hétvégéjén szervezett termelői és kézművesvására ezúttal virágvásárral bővül.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE Üdülést szervez Hajdúszoboszlóra július 12–26. és augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a Lábas Házban lévő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.