Újraválasztották Asztalos Csabát

Újraválasztották tegnap Asztalos Csabát az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) élére. A negyedik mandátumát betöltő szakember az MTI-nek nyilatkozva elmondta: következő öt évben is azt várja el az esélyegyenlőségi intézménytől, hogy őrizze meg a versenyképességét, kiegyensúlyozottságát és objektivitását.

Asztalost az ODT kilenctagú igazgatótanácsának tagjai választották elnökké. A grémium összetétele részlegesen megújult, miután kedden a parlament megválasztotta a lejáró mandátumokra pályázó jelölteket. Az újból megválasztott tagok között volt Asztalos Csaba is, akit a RMDSZ javasolt a testületbe és az elnöki posztra.

Asztalos úgy vélte, hogy az intézmény eddig versenyképes volt, betöltötte a törvényes szerepét, ugyanezt várja el a következő öt évben is, és azt akarja, hogy a grémium továbbra is elismert legyen és objektív maradjon. Rámutatott: a testület fennállása óta az elmúlt 18 évben sokszor került a politikum vagy a közvélemény kereszttüzébe. Ez általában akkor fordult elő, amikor vitás kérdésekben döntöttek vagy nagy feszültség volt a társadalomban. Az intézmény megítélésére kihat az is, hogy idén önkormányzati és parlamenti választások lesznek Romániában.

Az ODT elnöki tisztségét 2005 óta betöltő Asztalos Csaba elmondta, hogy újabb ötéves mandátuma idején aktívabb részvételt szeretne a prevenciós programokban és kampányokban. Személyes céljai közé sorolta két-három személy kinevelését, akik képesek majd átvenni tőle az intézményt, hiszen – mint mondta – „lassan ennek is eljön az ideje”. Emellett fontos célnak tartja a tanács szakértői gárdájának erősítését, és szorosabbra fűzné más intézményekkel a kapcsolatot. Jelentős eredménynek tartja, hogy az intézményt nemzetközileg elismerik mind az Európa Tanács, mind az Európai Bizottság, mind az ENSZ részéről. Örvendetesnek tartja, hogy a Romániáról szóló jelentésekben – amelyeket Bukarest vagy nemzetközi szervezetek készítenek Romániáról – a diszkriminációellenes tanács véleménye, tevékenysége folyamatosan megjelenik. Azt is az elismertség megnyilvánulásának tartja, hogy hamarosan ő fogja képviselni Romániát az EU Alapjogi Ügynökségének igazgatótanácsában, miután jóváhagyták versenyvizsgáját.