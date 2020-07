Újabb segítség a kovásznai kórháznak

A szállítmányt tegnap adták át a kovásznai kórháznál, a bodzafordulói egységnek szánt adományt innen viszik át. Az eseményen jelen volt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Grüman Róbert alelnök, Gyerő József, Kovászna polgármestere, Fejér Levente, Zabola községvezetője (az orbaiszéki községek lakosságszámuk függvényében járulnak hozzá a kovásznai városi kórház fenntartásához). Az intézmény részéről dr. Nicolae Enea fogadta az adományozókat, később megérkezett a szívkórház igazgatónője, Monica Sporea is. Tamás Sándor elmondta: a megyei tanács 25–25 ezer lejes segítséget hagyott jóvá a kovásznai, illetve bodzafordulói kórház javára. A szívkórház vezetősége jelezte, hogy a legnagyobb szükség fertőtlenítőszerekre, maszkokra van, ennek megfelelően állították össze a csomagot. Dr. Nicolae Enea jelezte, a megyei tanács korábban is segítette a kórházat jelentős mennyiségű védőfelszerelést, fertőtlenítőszert bocsátva rendelkezésükre. Próbáltak jól gazdálkodni a kapott anyaggal, így ebben a tekintetben nem merültek fel problémák. Betartják a vírusjárvány terjedésének megelőzésére hozott szabályokat a kórház területén, így e tekintetben jól állnak – hangsúlyozta. Kovászna megyében az első új koronavírussal fertőzött személyt Kovásznán azonosították, de az időben meghozott védelmi szabályok, az előírások betartása eredményeként a városban összesen három volt a fertőzések száma – mondta dr. Enea.

Tamás Sándor hozzáfűzte: az első gócpont Kovásznán volt, a második a megyei kórházban. „Nyilvánvaló, hogy az elején mindenki megijedt, nem tudta, mivel áll szemben. Most másként látjuk a helyzetet” – jelentette ki a tanácselnök. Azt is elmondta: a kovásznai kórháznak juttatott első adományok Magyarország kormánya részéről érkeztek. Sok támadás volt emiatt Bukarestből is, mondván, hogy csak a magyarok kapnak maszkokat, de ez nem így volt. Vannak azonban bajkeverők – jegyezte meg Tamás Sándor. Kijelentését dr. Nicolae Enea is megerősítette, mondván, hogy az elosztásban nem volt szempont a nemzetiség.