Újraindul a hatolykai fürdőközpont

A kényszerszünet ideje alatt belső munkálatokat végeztek, meszeltek, kicserélték a kádakat, ezen kívül kisebb javításokat is eszközöltek. A fürdőnek és panziónak három alkalmazottja van, heti egy alkalommal (csütörtökönként) egy kovásznai masszőr is besegít. A fürdőnek nincs annyi bevétele, hogy el tudja tartani magát, ezért a szentkatolnai községháza hozzájárul az üzemeltető Aquasic Egyesület fenntartási költségeihez. Három hónap esett ki, ez idő alatt semmiféle bevételük nem volt. Az árak nem nagyok, a fürdőközponthoz vezető út állapota is megfelelő.

Július 8-tól tehát ismét lehet moffetázni, igénybe vehető elektroterápiás kezelés és szauna, de a borvizes kádfürdő is az ide látogatók rendelkezésére áll.

A fürdőközpont emeletén hat kétágyas szoba is várja a szállóvendégeket. A szobákhoz közös főzőkonyha és ebédlő is tartozik. A fürdőközpont keddtől szombatig 11 és 18 óra között tart nyitva. Belépés előtt a vendégek testhőmérsékletét megmérik – tudtuk meg Szőke Zsolttól, a fürdő gondnokától.