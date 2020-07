Nemsokára hídavató

Hamarosan a forgalom is megindulhat a hídon

A régi, több évtizede épült híd a 2010-es árvíz alkalmával még ellenállt az esőzések után hirtelen megnőtt víz erejének, ám a hat évvel későbbi áradás után az önkormányzat jobbnak látta lezárni azt a gépkocsiforgalom előtt. Az újjáépítés megvalósíthatósági tanulmánya és a tervek 2018-ra készültek el, ám a kivitelezés csúszott, mert a közbeszerzési eljárást csak tavaly ősszel tudták lezárni. „Hiába van pénz, hiába készítettük elő a szükséges dokumentációt, nehéz kivitelezőt találni. Mindegyik építőcég szinte teljes kapacitása le van fedve, ezért megengedhetik maguknak, hogy válogassanak az ajánlatok közül. Nekünk szerencsénk volt, hogy a meghirdetett munkára legalább az általunk jól ismert Zöld Út bejelentkezett – nyilatkozta akkor a város polgármestere, Lázár-Kiss Barna András.

Idén tavasszal jól haladtak a munkával, a múlt héten helyükre kerültek a betongerendák is, két-három hét múlva pedig a forgalom is megindulhat a hídon. „Nagyon örvendek, hogy a Petőfi utcai híd után újabb, modern és erős átkelővel gazdagodik a város. Fontos ez, mert az ott élők mindennapjait könnyíti meg, hiszen nem kell több száz méteres kerülőt tenniük, ha haza szeretnének jutni, s fontos azért is, mert folyamatos balesetveszélyt jelentő helyet számolhattunk fel” – mondotta a városvezető.