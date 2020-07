Fertőzés a prefektúrán

Iulian Todor kormánymegbízott az eset kapcsán elmondta, járványügyi ankét indult az intézményen belül annak érdekében, hogy azonosítsák és elkülönítsék mindazokat, akik a fertőzöttekkel érintkeztek. Hozzáfűzte, más intézkedéseket is foganatosítottak a fertőzés terjedésének megfékezésére, fertőtlenítik az épületet, az intézménybe korlátozzák a belépést, csak az ott dolgozókat engedik be.

Az alprefektus esetében csütörtök reggelre várták az eredményeket, a We Radio szerint nála is beigazolódott a fertőzés, ezért a megyei kórházba utalták. Mint írták, Cosmin Boricean az előző napokban a betegség tüneteit mutatta, rosszul érezte magát, antibiotikumokat is szedett, miután családorvosa tüdőbetegséget állapított meg nála. Iulian Todor prefektus úgy nyilatkozott, helyettese néhány héttel korábban elvégeztette a koronavírus-tesztet, ám annak eredménye negatív volt. Mint mondta, ő maga is kapcsolatba került Boriceannal az utóbbi napokban, de a találkozókon betartották a szükséges távolságot és a biztonsági előírásokat. A kormánymegbízott ismételten arra figyelmezteti a lakosságot, „értsék meg, hogy a COVID-19 nem vicc, komolyan kell venni, akárcsak a védekezési szabályokat”.