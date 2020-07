Négyszáz fölé ugrott az új esetek száma

Továbbra is növekvőben a koronavírussal fertőzöttek száma Romániában, csütörtökön 450 új megbetegedésről adtak hírt a hatóságok, ezzel már 27 700 fölött van a nőtt a fertőzöttek száma, míg az aktív eseteké 6700-hoz közelít. Háromszék 288 esettel szerepel a legújabb összesítőben, szerda óta két új megbetegedést igazoltak megyénkben. Emelkedőben az intenzív terápián kezeltek száma is, csütörtökön 237 hasonló esetet jelentettek.

A fertőzöttek közül 20 433-t kiengedtek a kórházból: 19 363 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 1070-en pedig tünetmentesek, így ők 10 nap után elhagyhatták a kórházat.

Az elmúlt 24 órában 20 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, így 1687-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása szerint mindannyian más betegségekben is szenvedtek.

Az Arad megyei hatóságok csütörtökön közölték, hogy a megye COVID-19-mentes övezet lett, miután az utolsó betegeket is kiengedték a kórházból, és közel két hete nem jegyeztek új eseteket. Iustin Cionca, az Arad megyei tanács elnöke sajtótájékoztatón közölte, hogy az utolsó beteg egy nő volt, akinek negatívak lettek a teszteredményei a kezelés után, így kiengedték a kórházból.

„Nem akarok elhamarkodott kijelentéseket tenni, főleg annak fényében, hogy a járvány az ország több megyéjében is elterjedt, de ki szeretném emelni az egészségügyi dolgozók, szakértők és polgárok erőfeszítéseit, akiknek felelősségteljes magatartása meghozta az eredményt. Az intézkedéseknek köszönhetően a járvány ellenőrzés alatt van, annak dacára, hogy Arad országhatár mellett terül el, tranzitrégió, ahol naponta emberek ezrei haladnak végig a határátkelőkön” - mondta a tanácselnök. Gheorghe Domşa, az Arad megyei sürgősségi kórház képviselője arra figyelmeztetett, hogy az óvintézkedéseket továbbra is szigorúan be kell tartani, mert más megyékben naponta nagy az esetszám.