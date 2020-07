TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A megyeszékhelyi társulat júliusi elő­adásai a múzeumkertben: 6-án hétfőn 20.30-tól (esőnap: július 7., kedd 20.30) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán); 8-án, szerdán 20.30-tól (esőnap: július 9., csütörtök 20.30) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); július 13-án, kedden 20.30-tól (esőnap: július 14., szerda 20.30) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László).

Tánc

SZABADTÉRI ELŐADÁSOK. A Székely Nemzeti Múzeum kertjében játszott szabadtéri előadására júliusban is várja közönségét a Háromszék Táncegyüttes. A Rézhúron című produkció július 4-én, szombaton 18 és 20 órától (esőnap: július 5-én, vasárnap 18 és 20 órától), illetve július 10-én, pénteken 18 és 20 órától látható újra (esőnap: július 11-én, szombaton 18 és 20 órától). Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig a központi jegyirodában, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. Teljes árú jegy: 20 lej, kedvezményes jegy: 10 lej.

A nézők beléptetése a járvány­ügyi protokoll miatt már 17.30, illetve 19.30 órakor, fél órával a kezdés előtt megkezdődik, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A járványügyi előírások betartása kötelező.

Szabadtéri filmvetítések

Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában levő ’56-os parkban szabadtéri filmvetítésekkel várják a mozikedvelőket. A Filmtett Egyesület támogatásával az utóbbi évek sikeres magyar játékfilmjeiből vetítenek ötöt, melyek között lesz vígjáték, szatíra, krimi-dráma és thriller is. Esőnapokat is terveznek.

A vetítések 21.30-tól kezdődnek, jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani ma és pénteken 14–22 óráig, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A filmvetítéseken a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügy előírásoknak megfelelően történik: az udvarba való belépéskor testhőmérsékletet mérnek, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik a megfelelő távolságra kirakott székeken. Arcmaszk viselete ajánlott.

A filmvetítések programja: július 7-én, kedden 21.30-tól (esőnap: július 8., szerda) Valan – Az angyalok völgye (2019); július 9-én, csütörtökön 21.30-tól (esőnap: július 11., szombat) Lajkó – cigány az űrben (2018); július 14-én, kedden 21.30-tól (esőnap: július 15., szerda) Remélem legközelebb sikerül meghalnod (2018); július 16-án, csütörtökön 21.30-tól (esőnap: július 18., szombat) Brazilok (2016).

Tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-ig szabadtéri tűzzsonglőr-produkció­val várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a város különböző negyedeiben, terein: július 4-én, szombaton a főtéren; július 6-án, hétfőn a Penny Market parkolójában; július 8-án, szerdán a Hófehérke Óvoda melletti játszótéren; július 10-én, pénteken a főtéren; július 12-én, vasárnap a Sugás Áruház mögötti játszótéren; július 14-én, kedden a Gyöngy­virág utca 12. szám melletti téren. (Július 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15. esőnapok: hogyha valamelyik betervezett napon esik az eső, az adott helyszín tolódik egy nappal.) Az előadások 21.30-tól kezdődnek, a produkció időtartama 20 perc.

Bolyai Nyári Akadémia

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 28. Bolyai Nyári Akadémiát a járványügyi óvintézkedések miatt online módon szervezi meg. A július 6–26. közötti időszakban zajló BNYA 2.0. szakmai programjai A tanulás jövője témakörére épülnek, és a világháló nyújtotta lehetőségek által közvetítik azokat az érdeklődő pedagógusoknak. Az Akadémia megnyitóját is a világhálón közvetítik július 6-án, hétfőn 10 órától. A megnyitó és a kísérőrendezvények nyilvános online események, amelyeket a bnya.rmpsz.ro honlap és az RMPSZ Facebook-oldala közvetít.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Salvia III. (0267 310 424); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465), a törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben (telefon: 0745 791 109) szombaton 11–13 óráig vállalnak sürgősségi ellátást.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. július 6-án, hétfőn 9–17 óráig felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen a Béke utcában.

TERMELŐI ÉS VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy megszokott, minden hónap első hétvégéjén szervezett termelői és kézművesvására ezúttal virágvásárral bővül.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett sza­bályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra július 12–26. és augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a Lábas Házban lévő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat in­gyenes.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Újraindult az ügyfélfogadás a megyei kataszteri és telekkönyvi hivatalnál. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.