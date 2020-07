A háromszéki és a moldvai csapat idén már kétszer játszott egymással, a februári alapszakasz mérkőzésen döntetlen született, majd június végén a Román Kupa-elődöntő első mérkőzésén a Sepsi OSK hazai pályán 5–1 arányú győzelmet aratott, amivel hatalmas lépést tett a döntőbe jutás felé. A háromszéki gárda az alsóházban a negyedik, a Mircea Rednic irányította együttes pedig 18 ponttal a hatodik helyet foglalja el.

„Az utolsó mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, hiszen nyerni mentünk, végül kikaptunk. Jászvásár ellen nagyon nehéz dolgunk lesz, nekik és nekünk is kellenek a pontok. A mezőny az elmúlt fordulókban összerázódott, és ebből is látszik, hogy egy-két rosszul sikerült találkozó, és bárki az utolsó helyek egyikén találhatja magát. Öt nap alatt kétszer is összecsapunk a moldvai csapattal, vasárnap a bajnokságban, majd csütörtökön a kupában. Először a vasárnapi mérkőzésre koncentrálunk, ha azt teljesítettük, figyelhetünk a következő kihívásra. A hiba már nem fér bele, nem dőlhetünk hátra, viszont nem segít rajtunk az sem, hogy a labdarúgók fáradtak, és kevés cserénk van, s Rachid Bouhenna sem játszhat sárga lapos eltiltás miatt. Az időjárási körülmények is nehezítik a dolgunkat, mivel 13 órától lépünk pályára, így biztosan kánikula lesz” – mondta lapunknak Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

A felsőházi rájátszás 6. fordulójának programja: Medgyesi Gázmetán–Craiova (ma, 20 óra), FCSB– FC Botoșani (szombat, 20 óra), Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR (vasárnap, 20 óra). Az alsóházi rájátszás 8. fordulójának programja: Jászvásári Poli–Sepsi OSK (vasárnap, 13 óra), Academica Clinceni–FC Dinamo (vasárnap, 17 óra), Chindia Târgoviște–FC Hermannstadt (hétfő, 17 óra), FC Voluntari–FC Viitorul (hétfő, 20 óra). A találkozókat a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus élőben közvetíti.

További eredmény, play­out, 7. forduló: FC Voluntari–Chindia Târgoviște 2–0 (gólszerzők: I. Gheorghe 43., Simonovski 69.).

Fiatal középpályást igazoltak

A Sepsi OSK tehetséges labdarúgóval kötött szerződést. A háromszéki klub csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy Sepsiszentgyörgyre igazol Vlad Mitrea, aki a csődbe ment belga KSC Lokeren együttesétől érkezik, de korábban az FC Internazionale Milano utánpótláscsapataiban is játszott. A 19 éves támadó középpályás Bukarestben született, a labdarúgás alapjait az FC Dinamo játékosaként sajátította el, majd 2017 januárjában 200 ezer euró ellenében az Internazionale labdarúgója lett. Az olasz sztárcsapatnál nem tudott a felnőtt gárda közelébe kerülni, ezért tavaly nyáron a belga Lokeren színeiben próbált szerencsét.

Vlad Mitrea

Az 1923-ban alapított, korábbi kétszeres Belga Kupa-győztes csapat az elmúlt időszakban komoly anyagi gondokkal küszködött, a szezon végére pedig csődbe ment. Ezt követően egyesült a Temse csapatával, a következő idényben pedig KSC Lokeren-Temse néven szerepel a belga negyedosztályban. Mitrea ilyen körülmények között nem maradt Belgiumban, hanem hároméves szerződést írt alá a székelyföldi alakulattal, így a 182 centiméter magas labdarúgó a Sepsi OSK első nyári igazolása. (miska)