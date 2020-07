Megtartják a Régizene Fesztivált

Idén 40 éves a Csíkszeredai Régizene Fesztivál, amelyet a szervezők közlése szerint most is megtartanak – a járványhelyzet miatt kicsit másként, mint a korábbi években.

A kilencnapos rendezvény egy hét múlva, július 11-én veszi kezdetét Csíkszeredában, a programkínálatban szabadtéri kiállítás, különböző koncertek, zenés emléktúra, borkóstoló, koncertvideók és hangszerbemutatók is szerepelnek. A szervezők tájékoztatása szerint kitekintenek Erdély távolabbi pontjaira, nosztalgiáznak a régi emlékek felelevenítésével, egy-egy archív felvétellel, megszólaltatják a korábbi fellépőket, valamint megosztják az érdeklődőkkel a negyven év történeteit.

A járványhelyzet miatt folyton változó körülmények közepette keresik a legjobb megoldásokat az eseménysorozat lebonyolítására, a mostani helyzet pedig lehetővé teszi a koncertek megszervezését is, így tíz eseményen találkozhatnak egymással a nézők és a zenészek. Azokra is gondolnak, akik nem tudnak Csíkszeredába utazni, őket az online térben várják, hogy kapcsolódjanak be az eseményekbe. Reményeik szerint így még több emberhez juthatnak el, és a fesztivál több érdeklődőt vonzhat maga köré, mint az eddigi években. Idén még inkább a helyi művészek és értékek kerülnek előtérbe a rendezvényen, melynek ezúttal a zene és helyi épített örökség kapcsolatának megmutatása a célja. A zenei felvételek turisztikailag kiemelt, látványos épületekben készülnek, felhíva a figyelmet környezetünk egyedi építészeti kultúrájára.

„A Csíkszeredai Régizene Fesztivál élt már meg nehezebb időket is, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ebben a különleges helyzetben még inkább szükséges, hogy a régizene szeretete, a régi hangszerek tisztelete és az ezeket körülvevő historikus világ újra összehozzon bennünket, mint ahogy azt már teszi negyven éve itt, Csíkszeredában” – írja a rendezvény szervezőcsapata: a Har­gita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa és a Cultura Nostra Egyesület. Közlik továbbá: a fesztivál programjai az érvényben lévő egészségügyi biztonsági intézkedések betartásával zajlanak majd. A koncerteken a helyek száma a térnek megfelelően korlátozva lesz, a székeket a megérkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a programok között lesznek regisztrációhoz kötöttek is. Kérik az érdeklődőket, hogy ezt szem előtt tartva tervezzenek és időben jelentkezzenek az eseményekre. A fesztivál programján még dolgoznak, további információk a regizene.ro oldalon találhatók.