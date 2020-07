Háromféle árpamalátából készül az alsóerjesztésű, koromfekete színű főzet, amelynek az ajánlott fogyasztási hőmérséklete 10–12 Celsius-fok. Bézs habja vékony és gyorsan eltűnik. Illata kellemes, és jócskán érződik rajta az alkohol, mivel ennek a Stolichnónak kissé magasabb az alkoholtartalma (6,5 százalék). Íze lágy, de gazdag: érezni benne a csokoládé édességét, a pörkölt kávé zamatát, ám emellett egy kis gyümölcsös beütése is van. Az összhangon az sem ront sokat, hogy a sör utóíze némileg keserű és meglehetősen száraz. Egy erős hetest adok neki, s azt kell mondanom, hogy gyakrabban is tudnék inni belőle, ám sajnos itthon nem lehet kapni. Mindenképp ki kell próbálni, még akkor is, ha az ember nem szereti az ütősebb söröket. Egészségünkre!

Adatok: * gyártja: Pivovarna Zagorka (Heineken) * származási hely: Bulgária * ára: 2,20 lej (1,90 léva) * alkoholtartalom: 6,5% * szárazanyag-tartalom: 16ºP * IBU: – * összetevők: víz, árpamaláta, komló * típus: bock / dunkler bock (baksör) * színe: koromfekete * a sör pontszáma: 7/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Baksör. Német eredetű alsóerjesztésű sör, amelyet a középkor óta főznek. Az átlagosnál 30–40 százalékkal több malátát használnak a főzéshez, az ital színe a világostól egészen a sötétbarnáig terjed, alkoholtartalma 6–8 százalék között mozog. Többféle baksör létezik: a nyári, az őszi, a májusi, a dupla vagy éppen a téli.