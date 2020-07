Strandnyitás korlátozásokkal

A Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett szabadidős létesítményben kiemelten figyelnek a biztonsági előírásokra, éppen ezért félezer nyugágyat rendeltek – ezek érkezését mára várják –, melyeket két-két méteres távolságra helyeznek el a strand területén – számolt be az újdonságokról érdeklődésünkre Bodor Lóránd igazgató. Megjegyezte, bár a strand kapacitása kétezer fő, a távolságtartási rendelkezések miatt ebben a szezonban egyszerre legtöbb 580 látogatót fogadhatnak. A pénztárakat is a szabadba költöztették, csúcsidőben négy kasszánál lehet belépni majd a strandra, s próbálnak megoldást találni az online jegyértékesítésre is oly módon, hogy a vendégek jegyváltáskor láthassák, mennyi szabad hely van még a strandon, így elkerülhető lenne, hogy esetleg fölöslegesen keljenek útra – mondta.

A zuhanyzók közül csak a szabadtérieket lehet majd használni, ezeket és a mellékhelyiséget, továbbá minden, a látogatók által használt felületet – beleértve a nyugágyakat is – rendszeresen fertőtlenítik. A vízi mentők számára két-két, felnőtt és gyermek lélegeztetőgépet is beszereztek. Bodor Lóránd hangsúlyozta: belépéskor kötelezően lázat mérnek, s vendégeiket arra kérik, tartsák be az érvényben lévő hatósági rendelkezéseket, mert ezek mindannyiunk biztonságát szolgálják. A sepsiszentgyörgyi strand naponta 8–13, illetve 14 és 19 óra között látogatható, 13 és 14 óra között fertőtlenítés miatt zárva tart a létesítmény. A hőség elől menekülő látogatók az olimpiai méretű úszómedencében, egy 40 cm mély gyermekmedencében, illetve az ötméteres csúszdát fogadó medencében mártózhatnak kedvükre, tanulómedence, valamint sodrófolyosóval, nyaki masszírozókkal ellátott „élménymedence” is várja a fürdőzőket, de harapnivalót is lehet majd vásárolni a strandon. Tavalyhoz képest az árak nem változnak, fizetni a nyugágyért külön nem kell, ennek bérleti díját tartalmazza a belépőjegy.