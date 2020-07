Kovászna megye tizenhét középiskolájában közel kilencszáz helyet kínálnak a magyar tagozatos elméleti, szaklíceumi és vokacionális osztályokban, több mint ötszázat a hároméves szakoktatásban, huszonegyet duális képzésben és huszonnégyet a speciális oktatásban. A román vonalon négyszáz helyre lehet felvételizni a líceumi osztályokban és közel százhetvenre a szakoktatásban, mindkét tagozaton valamivel több a meghirdetett helyek száma, mint a nyolcadik osztályt végzett diákoké. A tanulók szüleik jelenlétében töltik ki a felvételi űrlapokat, amelyen több opciót is megjelölhetnek, de aki eldönti, hogy középiskolába felvételizik, nem iratkozhat szakiskolába, és fordítva. A felvételi általános (amelyben 80 százalékot tesz ki a képességvizsga eredménye és 20 százalékot az V–VIII. osztályos média) nem zárja ki, hogy ki hova iratkozik, a jelentkezők és a helyek függvényében elméletileg bármilyen alacsony médiával be lehet jutni bármilyen osztályba. Aki nem vett részt a záróvizsgán, de elvégezte a nyolc osztályt és lezárták, a felvételi második fordulójában iratkozhat, szintén bárhova, ahol üres helyek vannak.

A tegnap közzétett ranglista szerint a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum egy-egy tanulója szerepel az első tíz között a felvételi média megyei összesítőjében, az 1778 diák kódját tartalmazó névsorban 1443 tanulónak van ötös, illetve ennél nagyobb átlaga. Sok esetben, elsősorban falusi iskolákban a felvételi általánost rontja, hogy a gimnáziumi átlag 6–7-es közötti, a vizsgaeredmény azonban 2–3 közötti, középiskolai osztályba diákok innen kis eséllyel juthatnak csak be. Érdeklődésünkre Bartók Enikő, a kilencedikes felvételi lebonyolításával megbízott tanfelügyelő elmondta, nagyon komolyan meg kell fontolni, hogy ki hova iratkozik, mert nincs átjárhatóság a líceumi és a szakiskolai felvételi között, de aki elvégezte a nyolcadik osztályt és részt vett a képességvizsgán, bármilyen eredményt ért el, jogosult arra, hogy tovább tanuljon, aki pedig nem vizsgázott, a második fordulóban jelentkezhet. Ezen a héten iratkoznak a roma tanulók is a számukra külön fenntartott helyekre, és a speciális osztályba is a napokban jelentkezhetnek a felvételizők. Újdonság a csecsemő- és gyermekgondozó szak megjelenése a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőben és a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnáziumban, a duális oktatásban pedig idéntől a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Szakközépiskola pincér, vendéglátóipari eladó, valamint ács, asztalos, parkettázó szakmában indít képzést.

A beiratkozást július 6-án zárják, a számítógépes elosztás eredményét július 10-én teszik közzé, a következő héten minden diáknak személyesen, elektronikusan vagy postai úton érvényesítenie kell a beiratkozását abban az iskolában, ahová bejutott.