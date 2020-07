Barót elöljárója a tűzoltók és a rohammentő-szolgálatot ellátók hasznos jelenlétét emelte ki. Mint mondotta, egy kilencéves, balesetet szenvedett kislány minden bizonnyal annak köszönheti életét, hogy a jól képzett szakemberek idejében közbelépve látták el sérüléseit, majd helikoptert kértek Marosvásárhelytől, ahol sürgősségi esetként megműtötték. Lázár-Kiss Barna András köszönetet mondott Tamás Sándornak és Adrian Simteának, amiért az elmúlt években minden tőlük telhetővel segítették az erdővidékieket, hogy a tűzoltóság székhelye megépülhessen és benépesüljön.

Tamás Sándor röviden nyilatkozva csak annyit mondott, bár meglehet, többen is kételkedtek abban, hogy ez a fontos beruházás megvalósul, mégis sikert értek el. Az, hogy szükség volt rá, nem kétséges, látszik már az eredményeken.

Adrian Simtea az elmúlt hónap statisztikáit ismertetve elmondta, már tizenöt alkalommal kellett közbelépniük. Az első ügyük alkalmával egy vajúdó nőhöz hívták Magyarhermányba, de oltottak már tüzet, láttak el balesetet szenvedett kislányt, segítettek azon felsőrákosiaknak és székelyszáldobosiaknak, akiknek javaikban nemrég a kiöntött folyó tett kárt vagy éppen öngyilkossági-kísérletet elkövető fiatalembernek nyújtottak ellátást. Hangsúlyozta: amiatt, mert veszély esetén nem Sepsiszentgyörgyről, hanem Barótról indulnak, 30–40 perccel hamarabb érkezhetnek a helyszínre, sürgősség esetén pedig ez szó szerint élet-halál kérdése lehet. „A tüzet, ha azon nyomban észreveszik, egy veder vízzel is el lehet oltani, ám ha csak négy-öt perc múlva, akkor már valószínűleg otthon tartott tűzoltópalackkal sem, azaz hivatásosok segítségére van szükség a mentéshez. Működésük első hetében kollégáimat egy vállalat égő faraktárához riasztották, ahova nyolc perc alatt jutottak el, és sikerült megakadályozniuk, hogy a szomszédba átterjedjenek a lángok – Sepsiszentgyörgyről legalább háromnegyed órára lett volna szükségük” – szemléltette a parancsnok, mennyire fontos baróti jelenlétük.

Mindhárom vezető hangsúlyozta, kulcsfontosságúnak tartják, hogy a helyi fiatalokat a tűzoltó hivatás felé tereljék, és előbb-utóbb olyanok teljesítsenek szolgálatot Baróton, akik jól ismerik a vidéket és elkötelezettek annak lakói iránt. Adrian Simtea úgy fogalmazott, neki intézményvezetőként is fontos ez, mert költséghatékonyabban dolgozhatnának, ha nem kellene naponta autóval hozni-vinni a szolgálatot teljesítőket, de azért is, mert a helyiek jól ismerik a környéket, könnyebben tájékozódnának, ami hatékonyabbá teheti munkájukat. Mint mondotta, a terepismeret hiányát pótolni próbálják, amikor éppen nincs fontosabb tennivalójuk, a környéket járják be emberei.

Arra a felvetésünkre, hogy a megyei vagy helyi tanács a felvételi vizsgára jelentkezők számára felkészítők szervezésével is kész lenne-e támogatni a toborzást, Tamás Sándor úgy fogalmazott: az iskola tizenkét éve alatt mindenki tanult románt, matematikát és járt testnevelésórára, sőt, van, amiből érettségiztek is – miért kellene akkor felkészítőt tartani nekik? Ha valaki valamit el akar érni, akkor magától is képes kell lennie felkészülni a kihívásokra – vélekedett. Lázár-Kiss Barna András szerint a valószínűleg ősszel sorra kerülő felvételin lesz baróti jelentkező: nála már három jó képességű fiatal jelezte, hogy ők megpróbálnák az altisztképzőbe való felvételit. A polgármester szerint Barót számára Kézdivásárhely kell legyen a példa, ahol a kezdetek kezdetén mind máshonnan hozott tűzoltó dolgozott, manapság pedig mindannyian helyiek.