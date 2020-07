Magyarország még nem enged be mindenkit

Nem enged be unión kívüli országokból érkező polgárokat Magyarország Szerbia kivételével, mert az ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével – jelentette be Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Európai Unió azon javaslatának megvitatása után, amelyben azt kérik, hogy a tagállamok nyissák meg határaikat 14 nem európai ország előtt.

A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban, az operatív törzs ülése után azt mondta: arról is döntöttek, hogy visszaállítják az átutazók számára a kötelező korridor használatát. Az országon áthaladók – csakúgy, mint a koronavírus-járvány tetőpontjának időszakában – nem hagyhatják el a kijelölt útvonalat, a határellenőrzések pedig továbbra is szigorúak lesznek. Lesz tehát egy olyan „humanitárius korridor”, amit nem hagyhatnak el azok a személyek, akik csak átutaznak Magyarországon.

Az Európai Unió Tanácsa, amely a tagállamok kormányait tömöríti, arról döntött, hogy az EU 15 ország felé megnyitja a határait július 1-jétől. A megállapodás értelmében csak az alábbi országok állampolgárai utazhatnak be az unió területére: Szerbia, Montenegró, Grúzia, Dél-Korea, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Algéria, Marokkó, Tunézia, Ruanda, Uruguay, Thaiföld. A 15. ország Kína lehet, azzal a feltétellel, ha az ázsiai ország is beengedi ezentúl az uniós állampolgárokat. A listán nem szereplő országok állampolgárai közül továbbra is csak akkor léphet be valaki az EU területére, ha uniós állampolgár közeli hozzátartozója, állandó lakhelye van egy uniós állam területén, vagy a koronavírus elleni védekezésben létfontosságúnak ítélt szektorokban (egészségügy, kutatás-fejlesztés) dolgozik.