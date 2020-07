Az előírások szerint a valamely okból lelépni kényszerülő polgármester helyét átveszi az alpolgármester. Igen ám, de Panciu alpolgármestere még múlt pénteken jelezte, hogy rosszul érzi magát. És kedden be is utalták a kórházba méghozzá koronavírus-fertőzéssel. Az is kiderült, hogy a polgármesteri hivatal további két alkalmazottja is fertőzött, illetve több alkalmazott is önkéntes karanténba vonult az események következtében. A hivatalt még múlt pénteken bezárták, teljes fertőtlenítést végeztek. Azóta megnyitotta kapuit, de, ha tetszik, „fejetlenül”, hiszen nincs ki vezesse. (Főtér)

HOROGRA AKADT A BÁNTALMAZÓ. Rendőrségi tájékoztatás szerint Marosvásárhelyen sikerült elfogni azt a 31 éves férfit, aki a hétvégén több családtagjával együtt behatolt a gyergyószentmiklósi kórház épületébe, és ott súlyosan bántalmazta a sürgősségi osztályon szolgálatot teljesítő orvost, valamint a mellette dolgozó asszisztenst. Az eset nagy felháborodást váltott ki a kórház személyzete és a lakosság körében. A héten a kórház épületére folyamatosan rendőrjárőrök vigyáztak. A hosszú távon biztonságot jelentő megoldásokról a napokban Nagy Zoltán polgármester a kórház és a rendőrség vezetőivel, más hatóságok, valamint az egészségügyi intézményben dolgozók képviselőivel egyeztetett. (Maszol)

SZŰKÍTETT TÖBBNYELVŰSÉG. Egyedi megoldást találtak ki a többnyelvűsítésre Besztercén, ahol RMDSZ-es kezdeményezésre négy nyelven – szászul, románul, németül és magyarul, azaz Nösa (Beszterce eredeti szász neve), Bistrița, Bistritz, Beszterce – is kiírják a város történelmi neveit. Igaz, nem a település bejárataihoz, ahogy Antal Attila, az RMDSZ egyetlen helyi tanácsosa eredetileg kezdeményezte, hanem a középkori városkapuk helyére, az óváros bejárataihoz felállított turisztikai táblákra. Ezt a megoldást is csak hosszas politikai lobbi eredményeként sikerült elérni. A szövetség már évek óta szeretné, ha a város bejáratainál több nyelven, köztük magyarul is fel lenne tüntetve a település neve. Ez szinte sikerült is (áprilisban a tanács illetékes szakbizottsága jóváhagyta a vonatkozó tervezetet), de Klaus Johannis államfő magyarellenes, „peszedézős” nyilatkozatát követően a városi képviselő testületben nagy cirkusz kerekedett. Antal Attila szerint látszott, hogy bukni fog a tervezet, ezért az utolsó pillanatban úgy döntött, visszavonja és még dolgozik rajta. Újabb hosszas politikai lobbi árán sikerült elérni, hogy mégis kikerüljenek, igaz, nem helységnév-, hanem turisztikai tájékoztató táblák formájában. (Krónika)