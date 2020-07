Mélyponton a vendégforgalom

A vendégek száma is csaknem 97 százalékkal, 34 600-ra esett vissza a kereskedelmi szálláshelyeken a tavaly májusi 1 103 000-ről. Májusban a határnál jegyzett vendégforgalom is jelentősen csökkent, a Romániába látogató külföldiek száma csaknem 82 százalékkal esett vissza, míg a külföldre utazó román turisták száma is csaknem 84 százalékkal csökkent. Az első öt hónapban ugyanakkor csaknem 58 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma a tavalyi év azonos időszakához mérten. A román vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 55 százalékkal, míg a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 66 százalékkal mérséklődött. A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek száma is csaknem 58 százalékkal csökkent az első öt hónapban a tavalyhoz képest.