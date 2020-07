Aggasztó a helyzet, és már karantén sincs

Háromszéken az igazolt fertőzések száma 299-re emelkedett, Hargita megyében 341-re. A listavezető Suceava már 4087 esetnél tart, Bukarest 3396-nál, Brassó 1694-nél, és további négy megyében haladja meg az ezret a koronavírusos betegek száma: Vrancea (1106), Botoșani (1045), Galac (1028) és Iași (1026).

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy már három hete növekszik a fertőzések száma Romániában, és fennáll a veszélye annak, hogy továbbra is növekedni fog, mivel három lazítási szakasz után az alkotmánybíróság a karantént is alkotmányellenesnek nyilvánította jelenlegi alakjában. A helyzet megoldására a kormány várhatóan már holnap előáll egy törvénytervezettel, csakhogy közben sok olyan személy kijött az elszigeteltségből, aki fertőző lehet – jelentette ki. A miniszter elmondta még, hogy az utóbbi hetekben több kórház intenzív osztálya is megtelt koronavírusos betegekkel, ezért más megyék kórházaiban kérnek helyet a súlyos állapotban levő páciensek számára.

A hétvégén derült ki az is, hogy egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó karanténintézkedések jogalapja Romániában, így a hatóságok már csak ajánlhatják a fertőzötteknek vagy a járvány sújtotta országokból érkezőknek, hogy legalább két hétig ne érintkezzenek senkivel, de nem kényszeríthetik őket.

Az alkotmánybíróság június 25-ei – július 2-án hatályba lépett – döntése által előidézett joghézagra csak a napokban derült fény, amikor a román média arról számolt be, hogy a bukaresti hatósági karanténban megfigyelés alatt tartott száz ember közül több mint hatvanan elhagyták a kijelölt épületet, illetve amikor eljutott a sajtóhoz a belügyi államtitkár körlevele, amelyben arra figyelmezteti a megyei prefektusokat, hogy “ideiglenesen felfüggesztik” a hatósági karantén és lakhelyi elkülönítés intézményét, mivel csütörtökön hatályon kívül helyezték a vonatkozó miniszteri rendeletet.

Az alkotmánybíróság ugyanis – a tavaly szociáldemokrata támogatással kinevezett ombudsman megkeresésére – azt mondta ki, hogy nem lehet miniszteri rendelet szintjén karanténintézkedéseket hozni, de a kormány eddig nem ismerte el nyilvánosan, hogy a rendelkezés következményeként senkit sem lehet már akarata ellenére kórházban vagy karanténban tartani Romániában. Ludovic Orban kormányfő szombaton azzal vádolta az alkotmánybíróságot, hogy nem ez az első döntése, amellyel „meghiúsítja” az állampolgárok egészségének és életének védelmében hozott kormányzati intézkedéseket. A miniszterelnök azt javasolta a román állampolgároknak: ne vegyék figyelembe az alkotmánybíróság döntését, cselekedjenek felelősségteljesen, ahogy eddig is tették, a „magától értetődő szabályokat” követve. Az SZDP ideiglenes elnöke, Marcel Ciolacu erről úgy vélekedett, hogy a miniszterelnök aláássa az alkotmányos rendet és anarchiára buzdít, amikor kormánya „inkompetenciája” miatt egy alkotmánybírósági döntés semmibe vételére szólítja fel a polgárokat.

Az alkotmánybíróság elnöke, Valer Dorneanu így nyilatkozott: az alaptörvény világosan kimondja, hogy az állampolgári alapjogokat csak törvénnyel lehet korlátozni, és nem a taláros testület tehet arról a hibáról, hogy a jogalkotó ezt a döntést alkotmánysértő módon az egészségügyi miniszter hatáskörébe utalta át. A kormány most azt ígéri, hogy e hét elejére elkészíti azt a jogszabály-tervezetet, amely immár törvény – és nem egészségügyi miniszteri rendelet – szintjén szabályozza a karanténintézkedéseket. Ezt azonban a szociáldemokraták által uralt parlamenti többségnek is meg kell szavaznia, ahhoz, hogy felszámolják a karanténintézkedésekre vonatkozó joghézagot.