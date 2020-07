A könyv a helyszínen megvásárolható, a könyvbemutatót követően a szerző dedikál. A szerző írásaiból felolvas Mike Bernadett, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem keleti nyelvek és kultúrák, török szakirány mesteri szakos hallgatója.

Színház

A Tamási Áron Színház júliusi előadásai a múzeumkertben: ma 20.30-tól (esőnap: július 7., 20.30) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán); július 8-án, szerdán 20.30-tól (esőnap: július 9., 20.30) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); július 13-án 20.30-tól (esőnap: július 14., 20.30) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László).

Képernyő

Magyaradás, TVR1. Ma 15 órától: Múzeumcsinálók – A Csíki Székely Múzeum első kiállítása – 1930 „Ha meg nem mozdulunk, ha ezt a kiállítást létre nem hozzuk, elvész az utolsó emlék is a múltból”– ezekkel a szavakkal nyitotta meg kilencven évvel ezelőtt, 1930. június 7-én, a pünkösdi búcsú alkalmával Domokos Pál Péter a székely népművészeti és egyházművészeti kiállítást Csíksomlyón, a stabilimentnek nevezett épületben. * Work Camp a Gyimesekben – Segítség, amelyért nem várnak semmit cserébe, csoportos önkéntes munka, amely lehetőséget kínál a kaláka újraélesztésére, fiatalok, akik különböző munkafolyamatokat próbálnak ki. Mindezt lehetővé tette a tavalyi, XVI. Caritas Önkéntes Tábor Gyimesfelsőlokon, ahol közel százan végeztek önkéntes munkát egy héten keresztül a helyi közösség érdekében. * Létkérdések – Kóstelek a Csíki-havasok egyik eldugott völgyében fekvő Bákó megyei falu, mely egykoron Csíkszépvízhez tartozott. A két települést a Szellő-tetőn keresztül mintegy 15 kilométeres községi út köti össze.

Szabadtéri filmvetítések

Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában levő ’56-os parkban szabadtéri filmvetítésekkel várják a mozikedvelőket. A vetítések 21.30-tól kezdődnek, jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétköznap 14–22 óráig, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A filmvetítéseken a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügy előírásoknak megfelelően történik: az udvarba való belépéskor testhőmérsékletet mérnek, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik a megfelelő távolságra kirakott székeken. Arcmaszk viselete ajánlott.

A filmvetítések programja: július 7-én, kedden 21.30-tól (esőnap: július 8., szerda) Valan – Az angyalok völgye (2019); július 9-én, csütörtökön 21.30-tól (esőnap: július 11., szombat) Lajkó – cigány az űrben (2018); július 14-én, kedden 21.30-tól (esőnap: július 15., szerda) Remélem legközelebb sikerül meghalnod (2018); július 16-án, csütörtökön 21.30-tól (esőnap: július 18., szombat) Brazilok (2016)

Tánc

Júliusban is várja közönségét a Székely Nemzeti Múzeum kertjében játszott szabadtéri előadásokra a Háromszék Táncegyüttes. A Rézhúron című produkció július 10-én, pénteken 18 és 20 órától látható újra (esőnap: július 11-én, szombaton 18 és 20 órától). Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig a központi jegyirodában, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. Teljes árú jegy: 20 lej, kedvezményes jegy: 10 lej.

A nézők beléptetése a járványügyi szabályok miatt 17.30, illetve 19.30 órakor, fél órával a kezdés előtt indul, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. A járványügyi előírások betartása kötelező.

Tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-ig szabadtéri tűzzsonglőr-produkcióval várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a város különböző negyedeiben, terein: ma a Penny Market parkolójában lépnek fel a tűzzsonglőrök.

Hirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care-rendelőben (telefon: 0267 708 465) naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 9–17 óráig felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen a Béke utcában.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Folytatja tevékenységét a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiója. A heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra július 12–26. és augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a Lábas Házban lévő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Újraindult az ügyfélfogadás a megyei kataszteri és telekkönyvi hivatalnál. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.