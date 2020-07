Alakulóban a Sepsi-SIC régi-új csapata, miután a négyszeres bajnok és ötszörös kupagyőztes együttesünk az elmúlt napok során hivatalos közösségi oldalán jelentette be azon kosárlabdázókat, akik szerződést hosszabbítottak a zöld-fehér mezes alakulattal, és a soron következő szezonban is Sepsiszentgyörgyön játszanak majd. A távozók között azonban ott van Demeter Nóra, Mîrne-Nagy Ildikó, Jelena Vučetić és Kristina Topuzović.

Az itt maradó játékosok közül elsőként az együttes rangidősét, a 39 esztendős Andra Mandachét nevezte meg a Sepsi-SIC. Az aradi születésű kosárlabdázó egy éve érkezett Háromszékre, s a huszonegy bajnoki és a négy Román Kupa-mérkőzése mellett alakulatunk mind a nyolc Európa-kupa-meccsén magára öltötte a zöld-fehér mezt. „Nem volt nehéz döntés, ugyanis az első idényben professzionális és személyes kapcsolatok szempontjából is jól éreztem magam, a lányok nagyszerűek, az edzések nagyon jók, továbbá a hangulat és a szurkolók is rendkívüliek minden mérkőzésen. Célunk biztosan a kupagyőzelem és a bajnoki elsőség lesz, továbbá a nemzetközi versenysorozatban is a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni” – nyilatkozta Mandache, aki karrierje hatodik román bajnoki címére hajt a megyeszékhelyi gárdával. Szintén a szentgyörgyi klubnál folytatja a sérüléséből felépült Ioana Ghizilă is. A 23 esztendős játékos az előző idényben nem volt bevethető, miután 2019 márciusában keresztszalag-szakadást szenvedett. A dobóhátvédként és irányítóként egyaránt bevethető kosárlabdázó Ghizilă sérüléséig karrierje legjobb idényét teljesítette a Nemzeti Ligában: átlag 31 percet töltött a pályán, 13.6 pontot szerzett, 3.8 lepattanót gyűjtött és 4.1 gólpasszt osztott ki.

Ugyancsak tavaly nyáron érkezett Háromszékre a most szerződése meghosszabbítása mellett döntő Orbán Nikolette, aki az előző szezonban összesen 27 meccsen kapott lehetőséget Zoran Mikes edzőtől. Erőcsatárunk meg is hálálta a bizalmat, hiszen a 19 bajnoki mérkőzés – ebből 11-en kezdő volt – átlagban 6,9 pontot és 6 lepattanót jegyzett. A Sepsi-SIC csapatkapitánya és egyben legtapasztaltabb kosarasa, Annemarie Gödri-Părău úgy fogalmazott, hogy karriere legkönnyebb döntése volt az, hogy továbbra is Sepsiszentgyörgyön játszodjon, mivel itt van otthon. „Az új idényt azzal a vággyal kezdjük, hogy bajnokságot nyerjünk, főleg úgy, hogy az elmúlt szezonban nem hirdettek bajnokot még úgy sem, hogy az első helyen álltunk, valamint nemzetközi szinten is igyekszünk a lehető legjobb eredményt elérni” – jelentette ki a 36 éves játékirányító, aki ősszel zsinórban hetedik idényét kezdi a szentgyörgyi alakulatnál.

A 19. születésnapját október elején ünneplő Ștefania Cătineant az örök riválistól, a Târgoviștétől igazolta át csapatunk, és fiatalsága ellenére Zoran Mikes edző összesen 20 meccsen küldte pályára. Elmondása szerint gondolkodás nélkül döntött arról, hogy továbbra is a SIC-nél folytassa pályafutását, s az új szezonban megpróbálja bebizonyítani, hogy értékes tagja lehet az együttesünknek. Az ősztől is a Sepsi-SIC csapatánál folytatja a montenegrói Jovana Pašić, akinek a soron következő lesz negyedik romániai és a harmadik zöld-fehéres idénye. „Amikor felajánlották a szerződésem meghosszabbítását, nagyon boldog voltam, mert szeretem itt. Amikor a Sepsi-SIC csapatában játszol, a célod nagyon egyszerű, az elvárások igen magasak. Kupát és bajnokságot szeretnénk nyerni, valamint a nemzetközi porondon a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni” – jelentette ki Pašić.

A 21 éves Kovács Renáta a negyedik szezonra kötelezte el magát a zöld-fehéreknél, ahol otthon van, s bevallása szerint a rendkívüli szentgyörgyi szurkolóinknak köszönhetően fantasztikus a hangulat a hazai mérkőzéseken, és reménykedik abban, hogy a koronavírus-járvány miatt kurtán véget ért szezon után hamarosan minden a régi kerékvágásban működhet majd. Februárban érkezett a Sepsi-SIC-hez az amerikai Rebecca Diane Tobin, s rövid idő alatt a csapat egyik alapembere lett, még annak ellenére is, hogy csak nyolc meccsen lépett pályára. Elmondása szerint, neki sem volt nehéz döntés a megállapodás meghosszabbítása, mivel jó érezi magát Háromszék fővárosában, ahol mindenki támogatta és segítőkész volt vele. „Azt akarom, hogy jól szórakozzak és győzzek az új szezonban, bajnokságot és kupát akarok nyerni, de emellett jól szeretnék teljesíteni nemzetközi szinten is” – mondta a 195 centiméter magas és 32 éves tapasztalt játékos. Csapat- és honfitársa, Chrissy Givens is zöld-fehérben játszik a következő idényben. Mint ismeretes, bajnokcsapatunk legponterősebb játékosa lett az időnap előtt lefújt román női kosárlabda-élvonal legjobbja a mértékadó nemzetközi szakportál, az eurobasket.com szerint. Az előző szezonban szintén ő lett az évad legjobb idegenlégiósa, ezzel pedig bekerült a küzdelemsorozat legjobb kezdő ötösébe, illetve az amerikai játékosokat felvonultató álomcsapatba is.