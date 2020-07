Két tejgyárat bezárnak

A céget a franciák 2008-ban vásárolták meg, a LaDorna márkanevű tejtermékeket gyártja. A romániai leányvállalatnak a Konstanca megyei Kogălniceanuban is volt üzeme, amelyet 2018-ban zártak be. Giampaolo Manzonetto, a Lactalis Románia csoport vezérigazgatója elmondta: ezt a döntést azt követően hozták meg, hogy kimerítettek minden lehetőséget, ami a két üzem hatékonyságának növelésére irányult. A vállalat továbbra is forgalmazni fogja a LaDorna termékeket, amelyeket a Fehér megyei Albalact üzemükben és a Covalact sepsiszentgyörgyi gyárában fognak előállítani (ezeket 2016-ban vásárolta meg a Lactalis, az előbbit román tulajdonból, a sepsiszentgyörgyi tejgyárat egy amerikai befektetői alaptól). A francia csoportnak Romániában összesen 2300 dolgozója van, és hét gyárban hét különböző márkanevű tejtermékeket állít elő (LaDorna, Albalact, Covalact, Zuzu, Fulga, Raraul, Poiana Florilor).