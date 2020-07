Trump nekiment a baloldalnak

Július 4-e a függetlenség napja, szövetségi ünnep, az amerikaiak ezen a napon ünneplik a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-ban történt kihirdetését, amellyel az ország kinyilvánította függetlenségét a brit birodalomtól. A dél-dakotai Mount Rushmore arról ismert, hogy a hegyoldal sziklájába vésték négy amerikai elnök portréját: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt óriási arcmása látható itt. Elemzők szerint Donald Trump nem véletlenül választotta ünnepi beszéde helyszínéül Mount Rushmore-t: az Egyesült Államokban hetek óta tartó tüntetéseken és zavargásokon ugyanis a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) nevű mozgalom mind a négy államférfi tevékenységét megkérdőjelezi, többük szobrát már ledöntötték, a szövetségi fővárosban, Washingtonban pedig kerítéssel kell védeni Abraham Lincoln, a rabszolgákat felszabadító elnök szobrát is.

Beszédében az elnök hosszasan méltatta az amerikai történelem nagyjait, és erősen bírálta az amerikai történelem személyiségei szobrainak, emlékműveinek lerombolását. Ha elpusztítjuk a történelmünket, nem fogjuk megérteni önmagunkat és Amerika sorsát sem – szögezte le, és elítélte „a szélsőbaloldal új fasizmusát, amely abszolút lojalitást követel”. Kiállt a zsidó-keresztény kultúra védelme mellett, kiemelve, hogy ez „a mindent eltörölni kultúra” idegen Amerikától. Leszögezte: ezt nem is szabad elfogadnunk. A demokrata párti politikusokat és híveiket kárhoztatva úgy fogalmazott: be akarják szennyezni Washington, Jefferson, Lincoln és Roosevelt emlékét. A mostani tüntetések során el akarják törölni a történelmet és megbecstelenítenék a nemzet hőseinek emlékét. El akarják törölni az amerikai értékrendet és – mint fogalmazott – „indoktrinálni akarják a gyermekeinket”. Majd leszögezte: ő és hívei abban hisznek, hogy az amerikai gyerekeket a haza szeretetére kell tanítani. Leszögezte: „nem hagyjuk, hogy gonosz emberek megfélemlítsenek bennünket”. „Mi csakis a mindenható Isten előtt hajtunk térdet” – mondta, utalva ezzel arra az újonnan elterjedt gyakorlatra, miszerint sokan letérdelnek az amerikai nemzeti himnusz közben vagy a tüntetéseken az afroamerikai emberek előtt. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy ő és hívei a tolerancia mellett tesznek hitet, és nem az előítéletességet pártolják. Trump bejelentette: elnöki rendelettel létrehozza „az amerikai hősök nemzeti parkját”. Ezt a Fehér Ház pénteken este nyilvánosságra is hozta, s kiderült, hogy szobrot terveznek mások mellett Harriet Tubmannak, a rabszolgaság eltörléséért küzdő afroamerikai ápolónőnek, Amelia Earhartnak, az első amerikai női pilótának vagy a prédikátor Billy Grahamnek is.

Trump beszéde előtt a Mount Rushmore-hoz vezető úton mintegy százan – többségükben dakota indián őslakosok – tüntettek. A rendőrség 15 embert őrizetbe vett.

Trumpot köszöntötte Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte Donald Trump amerikai elnököt az Egyesült Államok szövetségi ünnepe, a függetlenség napja alkalmából. Az amerikaiak és a magyarok egyaránt különös ragaszkodást és odaadást mutatnak a közösen osztott értékek, így a szabadság, a szuverenitás és a függetlenség iránt. A keresztény örökség megőrzésének szándéka, a családok folyamatos erősítése és az Izraelnek nyújtott közös támogatásunk továbbra is meghatározza politikánk irányvonalát – szögezte le a magyar miniszterelnök. „Nem felejtjük el, hogy az Egyesült Államok az elmúlt évszázadok során számos szabadságszerető magyarnak adott otthont. Az Egyesült Államokban élő magyar származású emberek szoros köteléket képviselnek nemzeteink között” – írta Orbán Viktor. „Kormányom erősíteni kívánja az Önökkel kialakított szoros kétoldalú kapcsolatrendszert, és továbbra is az Egyesült Államok elkötelezett szövetségesei maradunk. Személy szerint azt várom, hogy a jövőben is folytathatom Önnel a közös munkát. Jó egészséget és sok sikert kívánok rendkívül felelősségteljes feladatainak elvégzéséhez” – zárta ünnepi köszöntőlevelét a magyar miniszterelnök.