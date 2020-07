A Székely Mikó Kollégiumban négy negyedik osztály végzett, négy ötödik indul. Kiváló tanítók készítették fel a gyermekeket, akik már az elemiben sok tekintetben bizonyították tudásukat, tehetségüket, érthető, hogy az iskola ragaszkodik minden diákjához, de még inkább a szülők az iskolához, ahol a versenyszellem mellett megmutatkozik a diákbarát hangulat is, ami az eredményeknek is jót tesz, egy-egy kiváló tanuló éppúgy teljesít reál és humán tantárgyakból, mint sportban, karéneklésben. Érdemes tehát mikós diáknak lenni előkészítőtől tizenkettedikig. Most mégis megkérdőjelezi a mikós szellemet az a negyedikes szülői közösség, amelynek egy szerintük teljesen természetes kérését az iskola elutasította. Azt kérték, ötödik osztályban gyermekeik maradhassanak együtt. Az elmúlt öt év alatt kiváló osztályközösség alakult ki, a szülők szinte családként tartanak össze, és úgy gondolták, ez olyan érték, amit meg kell őrizni. Nem az ősszel induló intenzív angol vagy a matematika-tehetséggondozó osztályt célozták meg, hanem egy olyan osztályt, ahol a legjobb barátok együtt maradhatnak, a szülők keresztnevükről ismerik egymást és együtt talán könnyebb lesz átvészelni a változást, a tanító néni biztonságos ölelése utáni ismeretlent. Nem volt elrugaszkodott a kérés, a gyermekek biztonságérzetét mindenképpen növelhetné, ha együtt maradhatnának. De nem így történik.

Lépések egy közös ügyért

A Székely Mikó Kollégium június 1-jén hirdette meg az ötödik osztályos beiratkozást június 3-i határidővel. Az idő rövidségét semmi nem indokolta, az iskolák többsége még a hónap közepén is fogadta a jelentkezést. Az iskola honlapján közzétett tájékoztató szerint csak azoknak a szülőknek kellett kérést benyújtaniuk, akik egy korábbi igényfelmérés szerint az intenzív angol vagy a matematika-tehetséggondozó osztályt jelölték meg (esetleg mindkettőt), a hagyományos osztályba jelentkezőknek nem kell kérést iktatniuk. Ezt megelőzte a szóban forgó negyedik osztály huszonhét szülőjének említett kérése, és mivel nem kaptak rá választ, június 2-án egy többtagú küldöttség az iskolába ment, hogy tisztázza a helyzetet. A részletekről egy személyes találkozó alkalmával tájékoztatták lapunkat, amelyen tizenketten képviselték a IV. A osztály szülői közösségét.

Elmondták, Kubánda Miklós aligazgató június 2-án azt nyilatkozta, van esély arra, hogy kérésük szabad utat kapjon, ezért a hátralévő egy nap alatt nem iratkoztak sem az intenzív angol, sem a matematika-tehetséggondozó osztályba, remélve, hogy együtt maradhatnak. A jelentkezés lezárult, június 4-én az iskola közzétette a négy ötödik osztály kialakításának módját, 5-én pedig kifüggesztették az osztálynévsorokat. Az iskola vezetőtanácsa döntése értelmében, mivel az intenzív angol és a matematika-tehetséggondozó osztályban nem volt túljelentkezés, nem tartottak angol nyelvvizsgát, illetve matematika és anyanyelvi szintfelmérőt, a diákokat a beiratkozás alapján sorolták ezekbe az osztályokba, a két hagyományos osztály kialakításánál követték a megyei tanfelügyelőség által az előkészítő osztályok számára kidolgozott módszertant, amely a diákokat betűrendben sorolja be az osztályokba, a fiúk és lányok kiegyensúlyozott arányára is figyelve. Ennek alapján osztották el a IV. A osztályos gyermekeket is, tízen egyik, tizenheten a másik osztályba kerültek. Ezt ellenben a szülők nem fogadják el.

Az iskola álláspontja

A Székely Mikó Kollégium vezetőtanácsának lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint az V. osztályok kialakításánál az iskola vezetőtanácsa által 2018-ban kidolgozott szabályozást alkalmazták, amelynek bizonyos előírásait a járványhelyzet miatt módosítaniuk kellett, annak alapelveit azonban ebben az évben is alkalmazni kívánták, hiszen meggyőződésük, hogy ez az eljárás minden gyermek számára méltányos helyzetet teremt. Az újraosztásra vonatkozó szabályozást 2019 novemberében részletesen ismertették a szülőkkel, a járványhelyzet miatti módosításokat pedig közzétették az iskola honlapján, de az osztálytanítók segítségével is tájékoztatták az érintetteket – áll a közleményben. „Miután a IV. A osztály szülői közösségének nagy része (27 szülő) írásban kérte, hogy gyerekeik – az immár harmadik éve alkalmazott, korábbi visszajelzések szerint jól működő és a többi osztály által elfogadott eljárással szemben – V. osztálytól is együtt maradhassanak, a vezetőtanács több alkalommal is megvitatta kérésüket. A döntéshozatalban részt vett az iskola szülőbizottságának két képviselője és a diáktanács egyik tagja, de a megbeszélések során megfogalmazta véleményét az iskola minőségbiztosítási bizottságának vezetője, illetve a kollégium szakszervezeti felelőse is. Álláspontunkat mindvégig a vezetőtanács többségi döntése alapján alakítottuk ki. Tekintettel arra, hogy az írásban benyújtott kérvény csupán a szülők szűk harmadának szándékát fogalmazta meg, de bármilyen döntés az évfolyam egészét érintette, a szülőbizottság kezdeményezésére a többi osztály szülői közösségének képviselőivel is egyeztettünk. Döntésünket körültekintően, átgondoltan és jóhiszeműen hoztuk meg, az évfolyam valamennyi diákjának érdekeit szem előtt tartva, ezért a magunk részéről ezt az ügyet lezártnak tekintjük” – fogalmaznak. A testület álláspontját Kondor Ágota iskolaigazgató nem kívánta kiegészíteni, lapunknak azt mondta, úgy érzi, jóhiszeműen, méltányosan jártak el. A vezetőtanács nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel és a gyermekek fejlődése szempontjából a legjobb megoldást kereste meg, méltányosan és egyenlő joggal kezelve az összes diákot – szögezte le az igazgató.

Nem kellett volna idejutni

– ezt Kiss Imre megyei főtanfelügyelő állítja, aki lapunk kérdésére azt mondta, a minisztérium által kidolgozott iskolai rendszabályzat nem tartalmaz utalást arra, hogy az ötödik osztályokat milyen módszertan szerint kell kialakítani, erről az iskolák maguk döntenek a saját belső szabályzatuk alapján. Országosan egységes az intenzív idegen nyelvű osztályokra vonatkozó eljárás, de a hagyományos osztályok esetében ajánlást sem fogalmaz meg a szaktárca. A főtanfelügyelő elmondta, a Székely Mikó Kollégiumnak van egy több éve kidolgozott, jól bevált módszere az ötödik osztályok kialakítására, de ez a koronavírus járvány miatt részben változott, nem szerveztek szintfelmérőket, alkalmazták az előkészítő osztályokra vonatkozó, a tanfelügyelőség által februárban meghatározott eljárást. Ehhez az iskolának joga van, ezáltal nem követett el törvénytelenséget, az intenzív angol osztályba pedig nem volt túljelentkezés, amint a határidő lejárt, lezárták az iratkozást – mondotta.

Arra a kérdésre, hogy jogszerűen járt-e el az iskola, hogy csupán háromnapos beiratkozási időszakot hirdetett meg, Kiss Imre azt mondta, erről is az iskola dönthet.

Azt ellenben nem tudja, hogy a szülők miért nem kaptak választ a hivatalosan beiktatott kérésükre, szerinte, ha az ügy folytatódik, minden lépést részletesen meg kell vizsgálni. A főtanfelügyelő azt javasolja, a felek keressenek közös megegyezéssel megoldást, a tanfelügyelőség nem mondhatja meg az iskolának, hogyan járjon el, hogyan alakítsa ki az osztályait, de úgy látja, mindkét fél ragaszkodik az igazához, és kommunikációs űr is észlelhető az ügy kezelésében.

Az iskola lezártnak tekinti az ügyet, a szülők ellenben nem tágítanak, jogi úton mennek tovább. Ügyvédet fogadtak, akinek a segítségével folytatják igazuk keresését. Úgy vélik, többrendbeli szabálysértést követett el a Székely Mikó Kollégium vezetősége, és ezt be is akarják bizonyítani.