A tervezet 170 oldalas, és csak attól félek, hogy akik összehordták, 2030-ig teljesen el fogják felejteni a benne felsoroltakat. A miniszterelnök és csapata hónapok óta éjjel-nappal ezen az új programon rágódott. (Valószínű még Orban születésnapján is, az emlékezetes „kormányülésen”, ahol ajzószereket: alkoholt és nikotint használtak agyuk serkentésére). Nappal nem nagyon tudtak semmi új, elfogadható ötlettel előállni, de előfordul az, hogy amivel az ember napközben foglakozik, ahhoz álmai is gyakran kötődnek. Ezért Orban kiadta a parancsot, hogy az ágyban mellettük párjukon kívül notesz és írószerszám is legyen kéznél, és mikor felébrednek, vessék papírra álmaikat, főleg a legmerészebbeket. Este lakjanak jól, és akkor mindenfélét összeálmodnak, így lesz, amit hajnalosan feljegyezzenek. A lejegyzett álmokat aztán összegyűjtötte a miniszterelnök, hozzátette a sajátját és a Iohannisét, így megszületett a 170 oldalas álom- vagy államregény. Ezért tűnik az – ahogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség az infrastruktúrafejlesztési tervet nevezte – sci-fibe illőnek.

Szerintem az egészre rá lehet mondani, hogy ez egy tudományos-fantasztikus elképzelés, bár ebből a tudományos szót nyugodtan lehet törölni, mert benne csak a mesékben is található fantasztikum tűnik ki. Aki elolvassa, abban viszont szép reményeket ébreszt. Az ilyen választási ígéreteknek is tekinthető mesék különben pártról pártra szállnak, és politikusok politikusnak adják tovább. És, mivel ahogy a közmondás is mondja: a remény hal meg utoljára, azok, akik a mostani álom- vagy (mese)tervben hisznek, már rég meghalnak, és semmi nem lesz a tervekből, viszont azok megvalósulásának reménye tovább élhet az utódok emlékezetében, mint a kedves halott emléke. Aztán úgy tíz év múlva, ha a dokumentumról lefújják a port, tartalmát újramelegítik, átírják a határidőt 2040-re vagy 2060-ra, mert a kilencszer melegített töltött káposzta a legjobb. Minden korban azzal biztatták a különféle vallások képviselői híveiket, hogy ha a földi életben rosszul is élnek, majd a túlvilágon sokkal jobb lesz. Az új vallás, a liberális demokrácia nálunk felkent papjai is most olyasmit sugallnak, hogy két és fél mandátumuk alatt eljut Románia a paradicsomba.

Azért én nem vagyok olyan nyugodt, mikor látom ezt a Románia újjáépítése jelszót. Mert ahhoz, hogy valamit újjáépítsenek, legjobb a régit teljesen lerombolni. Az is lehet, hogy Románia félig le volna rombolva, de akkor maradt még némi rombolni való, amit most a liberálisok Iohannis és Orban vezetésével meg tudnak valósítani. A kétkedők máris azt óbégatják, hogy az újjáépítéshez nem lesznek anyagiak. Hogyan lehet pénzt előteremteni? Legegyszerűbben, ha nyomtatnak belőle eleget. Hát akkor kell szólni annak a hamispénz-gyártónak, amelyik olyan százlejeseket nyomtatott, amelyek szinte jobbak voltak, mint az eredetiek. A liberálisok hamis tervét például ilyen hamis pénzzel lehetne finanszírozni, hisz a százmilliárd euróból alig hiányzik több mint 67 milliárd. Iohannis máris nekigyürkőzött, és túráztatja (felpörgeti) a gazdaság motorjait és magát. Azt nem mondta, hogy mikor teszik sebességbe, mert csak úgy az üresben magára túráztatott motor rontja a levegőt. Most a Iohanescu-Orban párt ígér füvet, fát, autópályát, gázt és folyó vizet minden lakásba, iskolát-óvodát budival, kórházakat és főkórházakat, modern oktatást, ingyen-tanfelszerelést sok diáknak, ingyenebédet a rászorulóknak, egészséges egészségügyet, sportlétesítményeket, toronyórákat láncostól stb.-t. Egy részük megvalósítása már folyamatban, hisz a sok eső miatt sok helység máris el van látva vízzel, sőt, a pincékben még tartalék is keletkezett belőle.

Aztán ha megszületik a megegyezés Magyarországgal, akkor az épít nekünk ingyen a román vidékekre is iskolákat óvodákat, stadionokat és gyorsvasutat Kolozsvárig. Míg létezett a Szovjetunió, állandóan utol akarta érni, és elkerülni Amerikát. A mostani megaújjáépítési terv szerint mi is utolérjük az unió legtöbb országát, sőt, el is kerüljük, csak addig szét ne essék az unió vagy Románia.