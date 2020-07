KultúrPark, a kárpótlás

A művelődési eseményekre éhező sepsiszentgyörgyi közönségnek immár bő negyed éve kellett koplalnia, ez idő alatt elmaradtak nagy és kis rendezvények egyaránt, még a mozinak is szünetelnie kellett, hát arra gondoltak a Kónya Ádám Művelődési Ház munkatársai, hogy – a járványellenes intézkedések lazítását kihasználva – eljött az ideje felrázni a közösségi életet. És kitalálták a KultúrParkot.

A helyszín, a Plugor Sándor Művészeti Líceum kertje adta magát, zárt, családias hangulatú, és az sem utolsó szempont, hogy az iskola és a művelődési ház udvara egybenyitott: így könnyebb esténként berendezni a „termet”.

A program összeállításánál arra figyeltek, hogy a helyi, illetve környékbeli előadókat támogassák elsősorban fellépési lehetőséggel, az augusztus végéig tartó első szezonban – mert reméljük, más esztendőkben is lesz folytatása a kezdeményezésnek – többek közt néhány olyan koncertre is sor kerül, melyek a Szent György-napi, illetve gyereknapi program részei lettek volna. A rendezvénysorozat befogadja az immár hagyományos dzsessztábort is, sajátos formában ugyan: műhelymunkaként, de a közönség számára érzékelhető eredménnyel, ugyanis a tábor résztvevői két koncertet is adnak majd. Különleges eseménye lesz a KultúrParknak az a Tőkés Csaba Zsolt rendezte néptáncelőadás, melynek a helyszínen rögzített felvételét egy készülő dokumentumfilmhez is fel fogják használni. És a műfajilag amúgy is változatos kínálatot a Háromszék Táncegyüttes, illetve az iskola kertjét elsőként kihasználó Cimborák Bábszínház további előadásai is színesítik – immár színpadról, hiszen a napokban az is kerül a KultúrParkba. Meg ponyvatető a közönség számára, hogy az esetleges kisebb záporok esetén se maradjanak el az előadások.