Az új istenháza alapkövét 2016-ban tették le, és abban az évben az alapot is megöntötték. Úgy tervezték, hogy egy fedél alatt, mögötte közösségi ház is épüljön. A készülő új épület kétszáz hívő befogadására lesz alkalmas, felszentelése után a régi templomot lebontják. Az építést anyagilag a magyar állam, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alap, a miniszterelnökség, a megyei és helyi önkormányzat, a Fagus Közbirtokosság, a román vallásügyi minisztérium támogatta, de jelentős összeg gyűlt össze a hívek adományaiból is.

Érdeklődésünkre Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános elmondta: a tél folyamán sem állt a munka, az építkezés a templom belső terében zajlott, ahol lerakták a padlócsempét, a szentélyben felszereltek egy nagyméretű cserefakeresztet, elkészült a karzat, a közösségi házban szintén csempéztek. Még hátra van a fűtésrendszer kialakítása, a külső vakolás és szigetelés, a vízelvezető csatornarendszer megépítése és a harangokat is át kell majd költöztetni az új toronyba. A plébános azt is közölte, hogy őket is negatívan érintette a koronavírus-járvány, hiszen elestek több jelentős támogatástól.

Azt is megtudtuk, hogy a közösségi ház jó ötletnek bizonyult, hiszen hamarosan lebontják az elemi iskola épületét és őszig a közösségi ház annyira elkészül, hogy az I–IV. osztályosok ott tudják folytatni a tanulást. Ahhoz, hogy fel lehessen szentelni a templomot mintegy kétszázezer lejre – 15–20 millió forintra – lenne még szükség, ha ezt az összeget elő tudják teremteni, akkor 2021. január 18-án, Árpád-házi Szent Margit napján a templomszentelést is meg lehetne tartani – vélekedett a plébános, aki azt is elmondta, hogy augusztus 20-án a Perkőn megtartják a Szent István-búcsút.