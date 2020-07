Zene

KONCERT. Fejes Krisztina (Magyarország) zongoraművész július 8-án 18 órakor koncertezik Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban. Az érdeklődők online követhetik az előadást a Balassi Intézet, valamint az Árkosi Művelődési Központ Facebook-oldalain. A zongoraestről készült felvétel 21.30 órakor megtekinthető az ‘56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában szervezett vetítésen. Műsoron: Beethoven: Pathétique szonáta op. 31, Chopin: b-moll scherzo op. 31, Bartók: Sonatina, Este a székelyeknél, Medvetánc, I. Román tánc, Kodály: Marosszéki táncok, Székely keserves, Rahmanyinov–Kocsis: Vocalise.

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház júliusi előadásai a múzeumkertben: július 8-án, szerdán 20.30-tól (esőnap: július 9., 20.30) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); július 13-án 20.30-tól (esőnap: július 14., 20.30) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László).

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház A buták versenye című szabadtéri elő­adását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza július 9-én, csütörtökön 18 órától és július 10-én, pénteken 11 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában. Jegyvásárlás a biletmaster.ro weboldalon, személyesen a központi jegyirodában hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve a helyszínen az előadások előtt egy órával. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott.

KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) KultúrPark elnevezéssel indult rendezvénysorozat, amely heti rendszerességgel kulturális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Augusztus 29-ig helyi és környékbeli előadók koncertjei, néptánc­előadás és közönségkedvenc filmek szerepelnek műsoron. Ma (esőnap: július 8., szerda) Valan – Az angyalok völgye (2019); július 9-én, csütörtökön (esőnap: július 11., szombat) Lajkó – cigány az űrben (2018); július 10-én White Betty-koncert. A vetítések 21.30-tól kezdődnek, jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétköznapokon 14–22 óráig, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A filmvetítéseken a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarba való belépéskor testhőmérsékletet mérnek, helyfoglalás az érkezés sorrendjében a megfelelő távolságra kirakott székeken. Arcmaszk viselete ajánlott.

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-ig szabadtéri tűzzsonglőr-produkcióval várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a város különböző negyedeiben, terein: július 8-án, szerdán a Hófehérke Óvoda melletti játszótéren lépnek fel a tűzzsonglőrök.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától magyar nyelvű műsor: Aranyszalagtár – In memoriam Visky Árpád. A hetvenes évek végén készült felvételen a 80 évvel ezelőtt született Visky Árpád sepsiszentgyörgyi színművész József Attila egyik versét mondja el. * Siculus, 2019 – A Siculus zenei tehetségkutató fesztivál Székelyudvarhely történelmének része, a kommunizmus éveiben született, betiltották, de 2018-ban újraélesztette a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, és az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács. Idén is megszervezik augusztus 28–30-a között. A 8. Siculusra július 20-ig várják a hazai együttesek, énekesek jelentkezését. * Erdély napórái – A napórás sorozat 24. része a Szilágy megyében található napórákat mutatja be. Szilágynagyfaluban a református templomon, Kisdobán egy hétvégi ház falán van egy régi napóra. A zilahi Alexandru Papiu Ilarian Szakiskolában is volt egy pontos napóra, amely már nincs meg, ugyanis a kőtömb, amelyre készült, széttörött. * A Báthoryak vára – A magát a Szilágyságból eredeztető Báthory-család fontos szerepet játszott Erdély történetében. A család több tagja fejedelmi méltóságra is emelkedett egykor. A család birtokközpontja Szilágysomlyón volt. Várkastélyuk – romokban – ma is áll.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Hálózati munkálatok miatt ma 7.30 és 8.30 óra között szünetel az áramszolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc utcában (4-es tömbház, magánházak), az ügyészségnél, a MedLife klinikán, valamint a dialízisközpontban.

CIVIL KEREKASZTAL. A sepsiszentgyörgyi Fapados Kultúr Caféban (Csíki utca 47.) a háromszéki civil szervezetek találkozójára kerül sor ma 18 órától. A kerekasztal-beszélgetés vendégei: Simon Szidónia, az Elektra-cont könyvviteli cég ügyvezető tulajdonosa, civil könyvviteli dolgokban jártas és tapasztalt szakember, valamint Debreczeni János adótanácsadó.

VÖRÖSKERESZT. Újraindulnak a mérések a Vöröskereszt sepsiszentgyörgyi székhelyén (Kós Károly út 7. szám). Ma 9 és 12 óráig vércukor-, triglicerid-, koleszterinszint-mérés, és EKG-t is készítenek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Folytatja tevékenységét a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiója. A heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra július 12–26. és augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a Lábas Házban lévő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Újraindult az ügyfélfogadás a megyei kataszteri és telekkönyvi hivatalnál. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.