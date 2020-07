Előző írásunk

Több hónapos szünet után a fogathajtók is próbára tehették magukat, ugyanis július 2. és 5. között Mezőhegyesen rendezték meg az idény első megmérettetését, ahol 11 egyes fogat, 32 kettes fogat, 13 négyes fogat, valamint 3 pónifogat és egy parafogat indult. A magyar versenyzők mellett romániai és cseh fogathajtók is próbára tették magukat. A kökösi Farm utca 500. szám alatt található lovas tanya is képviseltette magát Bartha Eduárd révén, aki a nyolcadik helyen végzett.