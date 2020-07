Támogatás gyümölcstermelői csoportoknak

A támogatás célja egyebek mellett a gyümölcsösök általános hozamának növelése, az elsődleges termelők piaci beilleszkedésének javítása, a bevételek emelkedése a közösen eladott termékek által, rövid eladási láncok létesítése, a környezeti és klíma- követelmények betartása.

Jogosultak lehetnek azok a gyümölcstermelői csoportok, amelyek eleget tesznek a kis- és középvállalkozásokra vontkozó előírásoknak, és 2014. január elseje után voltak hivatalosan elismerve. A támogatást a termelői csoportok létesítési és működtetési költségeire, az üzleti tervben megfogalmazott célok elérésére lehet felhasználni. A vissza nem térítendő támogatás legtöbb százezer euró lehet, de nem haladhatja meg az első öt évben eladott termény értékének a tíz százalékát.

A pályázati tájékoztató a www.afir.ro weboldalról tölthető le.

Háromszéken is alakulhat

Kovászna megyére nem jellemző a gyümölcstermesztés, de vannak próbálkozások gyümölcsösök, főként bogyóstermésűek létesítésére – mondta el érdeklődésünkre Könczei Csaba háromszéki agrárigazgató.

A megye legnagyobb összefüggő gyümölcsöse Sepsiszentgyörgy határában, az illyefalvi út jobb oldalán található. Ez az egykor 131 hektáros ültetvény mára elöregedett, nem képes gazdaságilag kifizetődő termésre – magyarázta Könczei, aki maga is a gyümölcsös egyik vezetője volt. 1982–83-ban ültették a fákat, 25 éves termelési ciklussal számoltak. Gyakorlatilag a kilencvenes évek elején kellett volna elérnie a maximális termőképességet, de a rendszerváltás miatt megszakadt a szakszerű termelés. Az öreg gyümölcsfák még állanak az egykori gyümölcsös egyes részein, máshol kivágták, a területet építkezésre hasznosították.

A rendszerváltás előtt a kollektív gazdaságok is foglalkoztak kisebb területeken gyümölcstermesztéssel, például Dálnok, Zágon körzetében – tudtuk meg az igazgatótól.

Ha nem is nagy területeken, csak néhány tíz áron, egy hektáron, most is létesülnek friss gyümölcsültetvények a megyében. Főként az alma, szilva dominál, a telepítésre többen a Pro Economica Alapítvány által tavaly kiírt pályázati lehetőséget is kihasználták, például Zágonban, Torján.

Nagyobb az érdeklődés a bogyóstermésűek iránt. Főként a piros és fekete ribizli, az áfonya biztosít jó megélhetést a termelőknek – fogalmazott Könczei. Két nagyobb áfonyaültetvényt tartanak számon Kovászna megyében, ezek egy fogarasi szervezethez csatlakoztak, onnan kapják a technológiát, a logisztikát, az értékesítés is a szervezeten keresztül valósul meg.

A ribizlitermesztők számára viszont hasznos lenne a gyümölcster­mesztői csoport létrehozása. Ebben akár a Hargita megyei ribizlitermelőkkel is összefoghatnak a háromszékiek – értékelte az igazgató.