Törvénytervezet a közegészségügyi intézkedésekről

A mostani nehéz időszakban is élvezhetik a gazdák az Európai Bizottság védelmét, így megkaphatják mezőgazdasági támogatásaikat azok is, akik nem tudták betartani a szubvenciók folyósításának a követelményeit – számolt be Dan Motreanu európai parlamenti képviselő, aki a hírt Janusz Wojciechowski uniós mezőgazdasági biztostól kapta.