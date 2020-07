Az EMSZ bemutatta illyefalvi polgármesterjelöltjét

Komán László földrajztanárt, iskolaigazgatót indítja polgármesterjelöltként Illyefalva községben a várhatóan szeptemberben sorra kerülő önkormányzati választásokon az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A Magyar Polgári Párt, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt együttműködése révén létrejött szövetség háromszéki képviselői tegnap mutatták be jelöltjüket. A sajtótájékoztatón a község pár, szerintük égető és halasztást nem tűrő problémájáról is szóltak.

Bevezetőként Bálint József, az EMNP sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselője elmondta, hogy az EMSZ célja ez alkalommal is a választás szabadságának a biztosítása, mivel mint több alkalommal is kiderült, hogy a versenyhelyzetet igénylik a választópolgárok, amint azt is, hogy megfelelő, rátermett jelöltek méretkezzenek meg. Meglátásuk szerint Komán László személyében sikerült megtalálni az elvárásuknak megfelelő jelöltet. Bálint József szerint előzőleg már bebizonyosodott, hogy Illyefalván határozott igény van a versenyre. Az 51 éves Komán László hosszú pedagógusi karrier után – jelenleg a községi iskola igazgatója – váltana az önkormányzati pályára. Elmondása szerint több mint húsz éve oktat földrajzot, ez idő nagy részét az egykori Kós Károly-iskola falai között töltötte, amelyet a Puskás Tivadar Szakközépiskolával való összevonása előtt szűk egy évig igazgatóként vezetett, majd az így létrejövő iskolaközpontnak aligazgatói tisztségét töltötte be, jelenleg pedig az illyefalvi tanintézetet irányítja. A polgármester-jelöltséget viszonylag nehezen vállalta el, többen több alkalommal is megkeresték az elképzeléssel, lassan sikerült megbarátkoznia a gondolattal, de végül vállalta a kihívást.

Újságírói kérdésre válaszolva Komán László eleinte nem akarta részletezni a köz­ség vezetésére vonatkozó elképzeléseit, majd mégis kitért néhányra, illetve pár, évek óta megoldatlan problémára. Úgy véli, a község stagnált az elmúlt években, míg korábban még egyike volt a legfejlettebbeknek a környéken, most aggasztó a lemaradás. A rövid távon megvalósítandó tervek közül a ravatalozóházak építését említette (ezen a téren is hátrányban vannak hasonló településekhez képest), de az ivó- és szennyvízhálózat kialakítását is meg kell oldani. Utóbbi pár kis szakaszt leszámítva nem létezik. Hatalmas gond továbbá, hogy a község közterületei egy részének a jogi helyzete (telekkönyvezés) nem rendezett, ezzel maga is szembesült egy óvodai beruházás kapcsán. Emellett – amit azt Benkő Árpád Jenő, a Magyar Polgári Párt illyefalvi önkormányzati képviselője is megerősített – komoly gondok vannak a birtoklevelek, a mezőgazdasági területek kapcsán, és ez a területalapú támogatások igénylését is megnehezíti. Komán László ugyanakkor úgy látja, a közhangulaton is javítani kell, mivel az elmúlt években többek között a Sepsiszentgyörgyről beköltözöttek és az őshonos helyiek közötti közeledés nem történt meg, éles életvitel- és felfogásbeli különbségek vannak, és emiatt feszült a viszony a község lakói között.