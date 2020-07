Negatív teszteredmények a prefektúrán

Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk, múlt héten koronavírusos fertőzést igazoltak a hivatal egyik alkalmazottjánál, és mintát vettek a betegség tüneteit mutató Cosmin Boricean alprefektustól is. Esetében csütörtök reggel igazolták a fertőzést, és kórházba is utalták. A kormánybiztosi hivatal közleményében a távolságtartás és a járványügyi szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozza, arra kérik a lakosságot, figyeljenek ezekre, tartsák be a védelmi intézkedéseket, kerüljék a zsúfolt helyeket, zárt nyilvános terekben pedig viseljenek maszkot. (dvk)