KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) KultúrPark elnevezéssel indult rendezvénysorozat, mely heti rendszerességgel kulturális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Augusztus 29-ig helyi és környékbeli előadók koncertjei, néptáncelőadás és közönségkedvenc filmek szerepelnek a műsoron. Július 9-én, csütörtökön (esőnap: július 11., szombat) Lajkó – cigány az űrben (2018); július 10-én 19 órától White Betty-, július 12-én 16 órától Fourte Trombone Quartet-koncert. A vetítések 21.30-tól kezdődnek, jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétköznap 14–22 óráig, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A filmvetítéseken a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarba való belépéskor testhőmérsékletet mérnek, helyfoglalás az érkezés sorrendjében a megfelelő távolságra kirakott székeken. Arcmaszk viselete ajánlott.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Júliusban is várja a közönséget Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kertjében tartott szabadtéri előadásaira a Háromszék Táncegyüttes. A Rézhúron című produkció július 10-én, pénteken 19 órától látható újra (esőnap: július 11-én, szombaton 19 órától). Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig a központi jegyirodában, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. Teljes árú jegy: 20 lej, kedvezményes jegy: 10 lej. A nézők beléptetése a járványügyi szabályok miatt 18.30 órakor, fél órával a kezdés előtt megkezdődik, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. A járványügyi előírások betartása, szájmaszk viselete kötelező. * Kézdivásárhelyen július 14-én, kedden 20 órától (esőnap, július 15-én, szerdán 20 órától) a Wegener Parkban láthatják az érdeklődők az előadást. Jegyár: 10 lej, belépés előzetes regiszt­rációval a 0730 600 279-es telefonszámon.

ONLINE FOLKLÓRMŰSOR. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa július 9-én, csütörtökön 20 órától a központ Facebook-oldalán (www.facebook.com/cultcov.ro) levetíti a Százlábú, Százlábacskák és Aprólábak néptáncegyüttesek közel 40 perces folklórműsorát. A gyerekeket és fiatalokat megszólító közösség megjárta már Udmurtiát (Oroszország), Finnországot és Európa számos más országát is. A Székely Nemzeti Múzeum kertjében tavaly májusban bemutatott összeállítás kalotaszegi román és magyar, Küküllő menti magyar és vajdaszentiványi táncokat foglal magában. Közreműködik Balázs Gergő és Erőss Judit.

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház júliusi előadásai a mú­zeumkertben: ma 20.30-tól (esőnap: július 9., 20.30) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); július 13-án 20.30-tól (esőnap: július 14., 20.30) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László).

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-ig szabadtéri produkció­val várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a város különböző negyedeiben, terein: ma 21.30 órakor a Hófehérke Óvoda melletti játszótéren lépnek fel a tűzzsonglőrök.

Zene

Fejes Krisztina (Magyarország) zongoraművész ma 18 órakor koncertezik Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban. Az érdeklődők online követhetik az In memoriam Bartók című előadást a Balassi Intézet, valamint az Árkosi Művelődési Központ Facebook-oldalain. A zongoraestről készült felvétel 21.30-kor megtekinthető az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési ház szomszédságában szervezett vetítésen.

Bábszínház

A buták versenye című szabadtéri előadá­sát Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza július 9-én, csütörtökön 18 órától és július 10-én, pénteken 11 órától a Cimborák Bábszínház Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában. Jegyvásárlás a biletmaster.ro weboldalon, személyesen a központi jegyirodában hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve a helyszínen az elő­adások előtt egy órával. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. a tűzcsap áthelyezése miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást ma 8 és 15 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren a Kovászna Megyei Tanács és a prefektúra épületeiben. A szolgáltatás újraindítása után a víz zavaros lehet.

ÁRAMSZÜNET. Transzformátor­csere miatt szünetel az áramszolgáltatás Zabolán július 9-én, csütörtökön 12–15 óráig.

SZABADTÉRI PROGRAM. A szívbetegek sepsiszentgyörgyi egyesülete szabadtéri programot szervez. Találkozó július 10-én, pénteken 9.30 órakor a Lábas Háznál.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A német nyelvű törzsasztal következő sepsiszentgyörgyi találkozóját július 9-én, csütörtökön 19 órától tarják a Bástya étterem teraszán. (Bejárat az épülettől jobbra.) Információk: www.stammtisch.ro

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. • Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.