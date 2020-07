Sportvilág

„Sokkal jobban érzem magam, de még nem vagyok azon a szinten, hogy teniszezzem. A cél, hogy a jövő évre készen álljak” – mondta a svájci sztár, aki rekorderként húsz Grand Slam-tornán diadalmaskodott, de egyéniben még nem nyert az ötkarikás játékokon. Federert februárban operálták meg, majd múlt hónapban egy újabb, artroszkópos beavatkozásra került sor, de egyelőre nem kellett tornát kihagynia, mivel a teniszélet leállt a koronavírus-járvány miatt, s csak augusztusban indul majd újra. A tokiói olimpián augusztus elsején lenne a férfi egyes döntője, azaz egy héttel 40. születésnapja előtt. Federer a 2008-as pekingi játékokon párosban nyert aranyérmet Stan Wawrinka oldalán.

Olimpia. A Japánban végzett egyik közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek több mint kétharmada úgy gondolja, hogy jövőre sem lehet megrendezni a tokiói olimpiát. A JNN cég felmérésén a résztvevők 77 százaléka mondta ezt. Az olimpia eredetileg ebben a hónapban kezdődött volna, a világjárvány miatt azonban márciusban úgy döntöttek a szervezők és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy egy évvel eltolják a világ legnagyobb sporteseményét. A szervezők korábban azt nyilatkozták, hogy jövőre „egyszerűsített” játékokat terveznek, csökkentve ezzel a kockázatot.

Kerékpározás. Szeptemberre az olaszországi Trentóba tervezték, ehhez képest augusztusban és Franciaországban rendezik meg az országúti kerékpárosok 2020-as Európa-bajnokságát. A Cyclingnews hétfői híre szerint a kontinentális szövetség (UEC) augusztus 24. és 28. közötti időpontra írta ki a versenyeket, amelyeknek egy bretagne-i kisváros, az alig hatezres lélekszámú Plouay ad otthont. Trento sem marad Eb nélkül, de az Itáliát különösen sújtó koronavírus-járvány hatása miatt az olasz város a 2021-es kontinensviadalnak lehet majd a házigazdája.

Labdarúgás. Katerina Monzul személyében először lesz női bíró a labdarúgó Ukrán Kupa fináléjában, amelyen a Dinamo Kijev és a Vorszkla Poltava csap össze szerdán. A 39 éves játékvezető valamennyi segítője, így a két asszisztense és a negyedik játékvezető is nő lesz a harkivi fináléban. Az Ukrán Kupa 2012-es döntőjében asszisztensként már dolgozott női bíró. Monzul, aki a 2015-ös női világbajnokságon a nyitó meccsen és a döntőben is vezetőbíró volt, 2016-ban az ukrán bajnoki élvonalban is első nőként kapott szerepet.