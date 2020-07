Koltai Lajos: Morricone egy csoda volt

„A szobámban itt van két fénykép, az egyiken éppen megköszönök neki valamit, átölelem, a másik akkor készült, amikor a Sorstalanság zenei felvételei zajlottak Budapesten. Magával hozta a stábját, a szólistáit és a keverő hangmérnökét, a zseniális Fabio Venturit is, aki nélkül nem ment sehova, mert ismert minden hangot, amit Ennio kigondolt, és rábízta magát” – mesélte Koltai Lajos. „Rosszul ért a halálhíre, nagyon szerettem ezt az embert, azon túl, hogy fantasztikus három filmet csináltunk együtt, s ebből egyik az én rendezésem volt, a Sorstalanság, ezért is meghatározó az életemben, hogy ő ezt elvállalta” – fűzte hozzá. Giuseppe Tornatore Az óceánjáró zongorista legendája című filmjén dolgoztak együtt először, később pedig a Malénán is. „Furcsa megjelenésű ember volt, inkább hitte volna az ember szigorú matematikatanárnak, bizonyos értelemben az is volt, imádta a sakkot. Egyszer Polgár Judittal is játszott, akit nagy becsben tartott, mindig emlegette” – emlékezett az első találkozásukra Koltai.

Koltai szerint Morricone halálával „egy csoda távozik”. Nagyon ritka az olyan ember, aki képes arra, hogy a semmiből fogalmazzon – jegyezte meg Szalay Lajost, a híres grafikust idézve, aki szerint a magyar ember egyik fontos tulajdonsága, hogy a semmiből tud valamit fogalmazni. „Szó szerint ez történt Morriconénál is, hogy a semmiből alkotott. Három-négy hangból egyszer csak elindult a mennyország felé. Elkezdett emelkedni. Valami hihetetlen képessége volt erre.” „Csoda ember volt, minden elérte a lelkét és a szívét, és arra rögtön tudott zenét írni” – fogalmazott Koltai.



Elbűvölte a győri filharmonikusokat

Nagy megtiszteltetés volt együtt játszani Ennio Morricone karmesterrel, halála a Győri Filharmonikus Zenekar minden tagját mélyen érintette – mondta Fűke Géza, a zenekar igazgatója hétfőn az MTI-nek. A Győri Filharmonikus Zenekarral 2004-ben játszott először a zeneszerző, 2009-ben pedig tizenkét koncertből álló, három kontinenst érintő turnéra indultak.

Fűke Géza felidézte, hogy miután 2008 júliusában átvette az igazgatói posztot a zenekar élén, novemberben születésnapi köszöntőt küldtek a zeneszerző nyolcvanadik születésnapjára. A válasz egy felkérés formájában érkezett a zeneszerző ügynökségétől, így léptek fel együtt 2009 májusában Afrikában, Ázsiában és Európában. Ennio Morricone Győrben készült fel a zenekarral a turnéra. Először hat fellépésben állapodtak meg, de a zeneszerzőnek annyira megtetszett a zenekar, hogy végül további hat koncerten dolgoztak együtt – emlékezett az igazgató.

Fűke Géza szerint Ennio Morricone „emberi volt, soha nem éreztette, hogy ő ki”. „Nagyszerű volt együtt dolgozni vele, nemcsak a személyisége miatt, hanem azért is, mert ki tudná jobban vezényelni azokat a darabokat, mint maga a szerző?” – mondta. „Kiváló zenéket írt, és azokat játszani is nagy élmény volt. Ennek az áldott állapotnak minden egyes pillanata olyan élmény volt, amelyet soha nem fogunk elfeledni” – hangsúlyozta a zenekar igazgatója.



Olasz főhajtás

Ennio Morricone zeneszerzőnek, karmesternek szentelte az újranyitás utáni első, közönség előtt tartott koncertjét a milánói Scala operaház hétfő este. Ennio Morricone 2007-ben lépett fel a milánói operaházban, amikor a Scala filharmonikus zenekarával az abban az évben elnyert Oscar-díjat ünnepelte meg. „Az olasz zenehagyomány nagy örökösét búcsúztatjuk” – emlékezett Morriconéra a milánói filharmonikus zenekar közleménye.

Az operaház ajtajait hétfőn este hétkor személyesen az intendáns, Dominique Meyer nyitotta ki újra, köszöntve az első vendégeket. Európa legnagyobb operaháza négyestés mini-koncertsorozattal indult újra, amelyet Giuseppe Sala milánói polgármester nyitott meg. A színpadon többek között Liszt Ferenc Petrarca-szonettek zongoraciklusa csendült fel. Ennio Morricone legismertebb dallamai töltötték be a Firenze központi terének számító Piazza della Signoriát is hétfő este.