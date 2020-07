Bírság magyarellenességért

A Realitatea televízió Románia 2019 című műsorának tavaly március 7-i adásában több meghívott is magyarellenes kijelentéseket tett, közülük ketten, a szélsőségesen magyarellenes Marius Pașcan és Octavian Hoandră kapott bírságot. Utóbbi a romániai magyar politikusokat „disznónak” nevezte és felszólította őket, hogy menjenek Magyarországra politizálni, ott szóljanak bele a törvénykezésbe, ne Romániában. Marius Pașcan is folyamatosan valótlanságokat közölt, például, hogy Marosvásárhelyen az iskolák teljesen el vannak magyarosodva, hamarosan pedig már az orvosnál is szükség lesz fordítóra a román anyanyelvűeknek, mivel az intézményekben csak magyarul beszélnek az ott dolgozók. Szerinte a magyar közösség hosszú távú célja egy olyan generáció felnevelése, amely nem tud románul. A műsorban mások – többek közt Dan Tanasă – is részt vettek, azonban csak a felsoroltak kaptak bírságot.