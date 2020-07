Erőszakhullám Amerikában

A republikánus Brian Kemp azután hirdetett rendkívüli állapotot, hogy az ünnepi hétvégén elharapódzott az erőszak Atlanta városában. A lövöldözéseknek 31 sebesült és öt halálos áldozatuk volt, közöttük egy nyolcéves kislány is. Kemp elrendelte a Nemzeti Gárda mozgósítását, mintegy ezer gárdistát hívtak be, feladatuk elsősorban a szövetségi és a helyi kormányzati épületek védelme. „A békés tüntetéseket veszélyes, kártékony bűnözők kerítették hatalmukba. Ártatlan georgiaiakat vesznek célba, lőnek agyon, hagynak meghalni az utcán” – szögezte le közleményében a kormányzó. A hétvégén két másik amerikai nagyvárosban is elszabadult a fegyveres erőszak. New Yorkban 44 embert lőttek meg, Chicagóban pedig 17 halálos áldozatot és több mint 70 sebesültet hagytak maguk után a lövöldözések.