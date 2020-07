Béketűrésük végéhez közelednek a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar utca magánházainak és a környékbeli tömbházaknak a lakói, miután ismét leálltak a munkálatok a fokozottan rossz állapotú, Sport utcába torkolló déli szakaszon. A lakók felháborodása nem új keletű, az elmúlt tizenegy évben már több beadvánnyal fordultak a városvezetéshez, melyekben egyrészt az utca korszerűsítésének sorozatos halasztását, illetve az egyes elvégezett munkálatok körüli rendellenességeket rótták fel. Az önkormányzat képviselői szerint a halasztásoknak több esetben pénzügyi oka is volt, de arra is volt példa, hogy szolgáltatók miatt kellett várniuk (többek között uniós pályázatból fedezett munkálatok lezárására), illetve a tavaly elkezdett munkálatok már másodszor akadtak meg amiatt, hogy nem tudják pontosan, mi található az utcafelszín alatt.

Az utcában kialakult helyzetre több olvasónk hívta fel a figyelmet, egyebek mellett arról számoltak be, hogy a kivitelező mintegy két hete ismét nekilátott ugyan a munkának, de átszakítottak egy gázvezetéket, aminek következtében egy napig szünetelt a szolgáltatás a teljes utcaszakaszon. Ezt követően egy ideig még dolgoztak, majd pár nappal ezelőtt teljesen leállt minden, több méretes gödör maradt temetetlenül az utcában, amely elmondásuk szerint az ott közlekedőkre is veszélyt jelent.

Többen azt firtatják, hogy miután tavaly novemberben már egyszer megakadtak a munkálatok, mert a háztartásokat a fővezetékhez bekötő szennyvízcsövekről kiderült, hogy nem megfelelő szinten vannak, és emiatt az esővíz-elvezető hálózat csöveit nem tudják lefektetni, most ismét mi történt?

A panaszosok emellett azt is kiemelték, hogy a munkálatok irdatlan pormennyiséggel járnak, de különösebb látszatuk nincs, és az újabb leállásra sem érkezett eddig magyarázat.



Tizenegy éves gond

Módi István, aki több mint negyven éve lakik az utcában, lapunknak arról számolt be: a mostanra már mértéktelen felháborodás nem véletlen, hiszen az utca korszerűsítésének problémája nagyjából 11 évre nyúlik vissza. Az 1983–84 körül lebetonozott, majd utoljára 1987-ben javított utca 2008-ra vált nagyon rossz állapotúvá, és 2009-től az ott lakók több beadványban kérték, hogy a város iktassa be a beruházási tervekbe ennek a szakasznak a felújítását.

Módi István szerint 2009–2010 folyamán elkezdődött a vízhálózat cseréje, ez több éven keresztül változó intenzitással folytatódott, az úttestet és a járdák egy részét ezalatt összetörték, de az eredeti állapotukba nem állították vissza. „Az évek során az út egyszerűen eltűnt, a megmaradt kisebb szigeteket felvetette a sár, egyszer egy szakaszon betonoztak valamennyit, de egy telet nem bírt ki ez a réteg” – fogalmazott.

A sorozatosan benyújtott kérésekre minden alkalommal azt a választ kapták, hogy ha idén nem is, de jövőre biztosan elkezdődik a korszerűsítés, helyreállítás, de nem történt semmi. Ő két rendben is – 2012-ben és 2017-ben – meghallgatáson járt a polgármesternél, ahol megmutatták neki a beruházás teljes dossziéját azzal, hogy minden szükséges adminisztratív lépés megtörtént, várják, hogy a kivitelezést el tudják indítani. Módi István szerint a 2017-es találkozó alkalmával is előkerült a dosszié, majd a találkozó után is újabb ígéretek jöttek, hogy tavasszal indul, vagy legkésőbb ősszel, majd 2019 májusában kikerült egy tábla, mely szerint a következő év májusáig zajlik az utca teljes korszerűsítése.

A májusi kezdés helyett végül október elején fogtak neki ásni, és bár több idős szomszéd jelezte a vállalatnak, hogy ott futnak a már említett szennyvízvezetékek, de nem hallgattak rájuk. Ötven méter felásása során többször beleakadtak ezekbe, majd abbahagyták a munkát és elvonultak, a kiásott gödrök pedig úgy maradtak. A lakók pedig újból az önkormányzathoz fordultak.

Fotó: Albert Levente

Rémálom a közlekedés

Amint arról már mi is beszámoltunk, az új helyzetben a munkálatok leálltak, az önkormányzat a tervezőhöz fordult. Antal Árpád polgármester akkor úgy fogalmazott, hogy a lakók illegálisan csatlakoztatott szennyvízcsöveibe botlottak, de később kiderült, hogy ez így nem helytálló. Módi István elmondása szerint Tóth-Birtan Csaba alpolgármester az eset után valós segítséget nyújtott, a gödröket visszatemették, és kavicsot is hordtak az útra, hogy járható legyen.

Módi István a legutóbbi fennakadás kapcsán felvetette: ha készült terv, abban miért nem szerepel a gázvezeték? Ha minden egyes elszakított vezeték után új terv kell, akkor ezek szerint újabb tíz évbe telik majd, amíg tényleg kész lesz az utca? – tette fel a kérdést. Azt is elmondta, hogy a közlekedés rémálommá vált a környéken, mivel a Sport utcát is feltúrták, és most már tűrhetetlenné vált a folyamatosan kavargó por, esős időben a sártenger, miközben azt látják, hogy a munkálatok megindulnak, majd különösebb magyarázat nélkül hosszabb ideig leállnak. Ráadásul addig mozgatták az egyébként sem túl stabil talajt, mely az Olt árterülete volt, hogy mára a házak alapja sérült, repedeznek a falak, az önkormányzat válasza pedig az volt, hogy perelje be a városházát, kérjen kártérítést.

„Szeretnénk leszögezni, az utca lakói számára egyértelmű, hogy semmit sem lehet megoldani egyik napról a másikra, nem is várják el, az is világos, hogy a felújítás zajjal, porral jár, nem is az zavar, hogy dolgoznak. Ami mára már végképp elfogadhatatlanná vált, hogy évek óta jönnek, ásnak, rombolnak, majd abbahagyják, és mindent, ahogy szétvertek, összetörtek, sokszor évekig úgy hagynak, a lakókat pedig évek óta ígéretekkel traktálják, miközben a helyzet állandóan romlik, a lakóknak pedig marad, hogy szívják a port, túrják a sarat és persze fizessék az adót. Mást nem igazán van mit tenni” – részletezte Módi István. Aki érthetetlennek tartja, hogy egy olyan városrészben, ahol viszonylag kis területen legmagasabb az adófizetők tömörülése – ő a 2012-es önkormányzati választásokon szembesült azzal, hogy a Puskás Tivadar utcát is magában foglaló szavazókörzetben több mint 1700 választópolgárt (és egyben adófizetőt) jegyeznek –, évekig semmilyen érdembeli fejlesztés nem történt. Számára abszurd, hogy más városrészeken, ahol kevesebb mint ötven választópolgár él, nem volt gond a fejlesztésekkel.



Titkok a föld alatt

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester megkeresésünkre elmondta: az újabb fennakadás oka az volt, hogy a kivitelező újabb föld alatti akadályba ütközött, ismét a szennyvízhálózathoz csatlakozó csövek miatt nem tudják folytatni a munkát, azaz elhelyezni az esővíz-elvezető csöveket. A városháza a maga részéről megtette a szükséges lépéseket, és mint kiderült, a Közüzemek kell hogy rendezze a problémát, áthelyezze a szennyvízbekötőket. Hétfőn rövid idő alatt ezt megoldották, tegnaptól pedig a kivitelező (a Valdek Kft.) folytatja a munkát.

Tóth-Birtan Csaba ugyanakkor elmondta: megérti a lakók felháborodását, azt is, hogy most már elfogyott a türelmük. Az ellen viszont nem igazán tudnak tenni, hogy több utca esetében a munkálatok elkezdése után derül ki, hogy olyasmi van a földben, amiről senki nem tud. A Puskás Tivadar utcában is múlt ősszel szembesültek azzal, hogy különböző régi vezetékek, csövek hálózata van a föld alatt, és ezek java részéről nincs semmilyen dokumentum, rajz. Egy régi utcáról van szó, ahol az évek során több vezetéket elhelyeztek, nyoma ezeknek a munkálatoknak nincs, már az ott lakók sem tudják, hogy mit hol raktak le egykoron. A rendszerváltás előtt főleg az volt a jellemző, hogy az építkezés haladjon, nem feltétlenül papíroztak le mindent, illetve az is előfordulhatott, hogy nem feltétlenül törvényesen történtek a rendszerre való csatlakozások (nem feltétlenül a lakók hibájából), majd később tették meg azokat a lépéseket, amivel legálissá vált az egész. Az alpolgármester szerint megtörténhet, hogy a munkálatok újrakezdésénél tapasztalt baleset, hogy átszakították a gázvezetéket, más szolgáltató kábeleivel is előfordulhat, de reménykednek, hogy a továbbiakban ezért nem kell leállni.

Fotó: Albert Levente

Befejezik, amit elkezdtek

Az önkormányzat számára nem kérdés, hogy korszerűsítik-e vagy sem az utca ezen szakaszát is, végigviszik a folyamatot, ami az elmúlt években sorozatos halasztásokat szenvedett, egyebek mellett pénzügyi problémák miatt. A műszaki fennakadásokkal ugyanakkor, azon túl, hogy megoldást keresnek rá, nincs más mit kezdeniük. Ez történt tavaly novemberben is, amikor először szembesültek a háztartásokhoz vezető bekötő szenny­vízcsövekkel. A kolozsvári tervezővállalat javasolt egy megoldást, amit gyakorlatba is ültettek volna, ha nem következik be az újabb fennakadás, amit most remélhetőleg már végképp tudnak rendezni.

Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, nem szeretne felelőtlen kijelentéseket tenni, hogy végül mikorra készülhet el az utca ezen (déli) része. Miután megoldották az esővíz-elvezetést, még hátravan a villanyhálózat vezetékeinek földbe helyezése, majd az aszfaltozás. A Puskás Tivadar utca nyugati, azaz az Olt utca felőli részén is az Electricára várnak, hogy eltávolítsa a régi oszlopokat, s a föld alá helyezzék az áramvezetékeket, amit nagy valószínűséggel mindkét szakaszon egyszerre végeznek el, de még nem tudni, mikor.

Az elöljáró annak kapcsán, hogy az északi szakaszon miért kellett feltörni a nagyjából három éve leöntött aszfaltréteget, elmondta: ezen a részen sem történt teljes korszerűsítés. Az úttest és a járda alapja nem készült el akkor, csak egy fedőrétegnyi aszfaltot húztak a régire. Most teljes korszerűsítés történt, és amint az elektromos szolgáltató végez a maga részével, jöhet a járdák, majd az úttest aszfaltozása. A két szakasz teljes korszerűsítési költsége meghaladja a 3,1 millió lejt, amiből eddig valamivel több mint 180 ezret fizetett ki a város.

A szintén a lakók által felvetett Sport utcai munkálatokat illetően Tóth-Birtan Csaba elmondta: ott is kisebb műszaki gonddal szembesültek az esővíz-elvezető rendszer lefektetésekor, de ez most megoldódott, és a kivitelező (ugyanaz, aki a Domb utcai munkálatokat is végzi) folytathatja, itt előreláthatólag nem lesz fennakadás.