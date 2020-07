A közösségi oldalon közzétettek és az erdővidéki sajtóban meghirdetettek szerint Nagyajtán Felszeg, Gát, Előszeg, Malom, Fürdő, Tornya, Vár, Templom, Óvoda, Kriza János, Gólya, Új, Mázsa és Alszeg nevű utca, valamint Iskola tér lesz, Középajtán pedig Alszeg, Külső, Malom, Belső, Benkő József, Csihányszer, Kicsiszer, Fenyves, Felszeg, Víz, Kis, Palló, Ülök és Temető utcát javasoltak.

Bihari Edömér polgármester elmondása szerint az előterjesztést próbálták úgy összeállítani, hogy abban a már köznyelvben élő elnevezések szerepeljenek, illetve ha olyan nem volt, akkor könnyen magukénak tekinthessék. „Próbáltuk a lehető legtöbb információ birtokában megfogalmazni a javaslatokat, ezért fellapoztunk minden elérhető dokumentumot. Például kiderítettük, a két világháború között létezett Gábor Áron utca, de a XVIII. századvégi anyakönyv szerint viszont azt az utcát Belső utcának mondták, s így él ma is a köznyelvben – ezért nem támogatom annyira, hogy a székely ágyúöntőről legyen elnevezve. A Fenyő utcának abból a meggondolásból adnánk a nevet, hogy az az 1895-ben ültetett millenniumi fenyves felé visz. Nevezhettük volna Oldalaljának is, mert úgy is használják, de mivel olyan szempontokat is mérlegelnünk kellett, hogy miként lehet románra fordítani, az egyszerűbb megoldást mellett döntöttünk. Nem fognak viszont nevet kapni azok a részek, amelyeket bár közlekedésre használunk, de nem nyílnak róluk ingatlanok, vagyis például nem lesz Piszuka átjáró” – nyilatkozta a községvezető.

Az utcaelnevezés nem jelent költséget az ajtaiaknak: amíg személyes irataik érvényesek, nem kell kicserélniük azokat, megújításukkor viszont a telekkönyvi nyilvántartás szerint kerülnek be az új adatok.