Koronavírus-fertőzés a sürgősségi felügyelőségnél

Azóta a megyei közegészségügyi igazgatóság által elrendelt minden intézkedést foganatosítottak, a beteg alkalmazottal kapcsolatba került munkatársak lakhelyi elkülönítésben vannak, tesztelik is őket. Mindezek ellenére a sürgősségi felügyelőség képes ellátni feladatait – olvasható a közleményben. Megjegyzik azt is, a járvány kezdete óta megtették a szükséges óvintézkedéseket az alkalmazottak védelme érdekében: rendszeresen takarították és fertőtlenítették a közös tereket, felületeket, az intézmény bejáratánál pedig testhőmérsékletet is mérnek. Emellett kiemelten figyelnek arra is, hogy a gyanús esetekkel, fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak megfelelő védőfelszerelésben dolgozzanak, s minden kiszállást követően kötelező módon fertőtlenítenek eszközöket, személyzetet.

Az új esetek növekvő számának kapcsán a megyei sürgősségi felügyelőség arra figyelmezteti a háromszékieket, hogy az egészségvédelmi intézkedések betartása kulcsfontosságú a vírus terjedésének korlátozása szempontjából. Emlékeztetnek a három legfontosabb tennivalóra: zárt terekben, üzletekben viseljünk védőmaszkot, mossunk kezet minél gyakrabban, kerüljük a tömeget és tartsuk be az ajánlott biztonsági távolságot. Ugyanakkor azt javasolják, tudatosítsuk ezek fontosságát másokban is.