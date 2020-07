A járvány erősödésére számítanak

Összesen húsz, igazoltan koronavírussal fertőzött személyt ápoltak szerda kora délután a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, hármuk állapota kritikus, az intenzív terápián kezelik őket. Az igazolt pácienseken kívül további 17 fertőzésgyanús volt beutalva – számoltak be az intézmény vezetői. András-Nagy Róbert menedzser és Roșu Mátyás orvos igazgató az esetszámok növekedésére számítanak, egyrészt a lazítások, másrészt az alkotmánybíróság döntése nyomán kialakult helyzet miatt, és járványmegelőzési óvintézkedések tekintetében felelősségteljesebb viselkedést kérnek a háromszékiektől.

A múlt heti tájékoztató óta egy, a koronavírus-fertőzöttséggel összefüggésbe hozható haláleset is történt. Roșu Mátyás szerint az áldozat egy 61 éves, cukorbetegséggel és patológiás túlsúllyal küzdő beteg volt, akit Brassóból szállítottak a sepsiszentgyörgyi kórházba, egyenesen az intenzív terápiára került, de sajnos már nem tehettek sokat érte. Az orvos igazgató azt is hozzátette, hogy mivel más megyéből átutaltról volt szó, így elhunytként nem a háromszéki statisztikába kerül be.

Az igazolt betegek többsége, 16 fő a kimondottan a koronavírus-fertőzötteket ellátó fertőző betegségek osztályán van elhelyezve, hatan tünetmentesek, a többiek pedig könnyű vagy közepesen súlyos tüneteket mutatnak. Egyikük kiskorú. A fennmaradó négy páciens közül egy a sebészeti osztályon fekszik, tünetmentes, de úgy döntött, megvárja a negatív teszteredményt, addig nem hagyja el az intézményt. Három igazolt fertőzöttet az intenzív terápián ápolnak, állapotuk kritikus, de egyelőre nem volt szükség mesterséges lélegeztetésre – ismertették a kórház vezetői. További nyolc igazolt fertőzöttet várnak, kettő már jelentkezett a sürgősségen, kettőről úgy értesültek, megtagadják a beutalást, míg a fennmaradó négyről a tájékoztató időpontjában még nem tudtak semmit. Roșu Mátyás újságírói kérdésre válaszolva elmondta: tudomásuk szerint a fertőzöttek a megye különböző településein élnek.

Ami a 17 gyanús esetet illeti, az intézményvetők közölték, hogy kettő közülük kilenc év alatti gyermek. Négyen a fertőzésgyanúsak közül a sebészeten fekszenek, mivel műtétre várnak. András-Nagy Róbert szerint július elseje óta 23 igazolt fertőzött és kórházban ápolt személy távozott a kórházból, közülük 21-et gyógyultnak nyilvánítottak. Ketten az alkotmánybíróság június 25-én hozott, az elkülönítés vagy a karanténba helyezést – a vonatkozó jogszabály alaptörvénybe ütköző jellege miatt – időszakosan felfüggesztő döntését követően, négynapos beutalás után saját felelősségre távoztak. Az orvos igazgató szerint azt állították, hogy lakhelyi elkülönítésbe vonulnak. Roșu Mátyás szerint kérdéses, hogy a jelenlegi jogi viszonyok közepette – hiányzik a vonatkozó törvényes keret – ezt miként lehet ellenőrizni, betartatni. Sajnos, olyan esetről is tudnak, hogy valaki igazoltan fertőzött személlyel érintkezett, de nem tartotta be az elkülönítésre vonatkozó szabályokat, folytatni akarta a munkát, miközben fennáll a veszélye, hogy fertőzéshordozó.

A főorvos fenntartja azon véleményét, miszerint a kórházba csak a közepesen vagy nagyon súlyos eseteket kellene beutalni, a tünetmenteseket vagy a betegség enyhe lefolyását mutatókat nem, az viszont elfogadhatatlan, hogy ezek az emberek ne tartsák be az elkülönülést, vagy ha erre nincs lehetőségük, akkor intézményes karanténba kellene kerülniük. Reményét fejezte ki, hogy a parlament asztalán jóváhagyásra váró új jogszabály előírásai ezekre a helyzetekre is kiterjednek.

Az intézmény vezetői továbbá arról tájékoztattak, hogy a kórház osztályain folyamatos a tevékenység, általában egynapos beutalással végzik a beavatkozásokat. András-Nagy Róbert szerint június 23-tól (a közegészségügyi igazgatóság ekkor oldotta fel az ellátási korlátozásokat az osztályok esetében) 129 egynapos beutalás történt, és összesen közel 350 személyt engedtek haza a kórházból. A járóbetegrendelő-intézetben július 1-jétől szerdáig közel 7500 pácienst fogadtak. Egy hónap alatt megnőtt a sürgősségi osztályt felkeresők száma, meghaladva az 1700-at.