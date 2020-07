Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellen­őrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Nyugdíjpénztári ügyintézés

A nyugdíjazáshoz szükséges eredeti iratokat, a csatolt kéréseket munkanapokon 8.30 és 12.30 óra között lehet leadni személyesen, de a dokumentumok postai úton is továbbíthatók átvételi igazolással (confirmare de primire) vagy elhelyezhetők az intézmény postafiókjában. Cím: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 310 535. Hasonló módon igényelhető a temetkezési segély, a kiadásokat igazoló iratok másolatát postázni kell vagy elhelyezni a nyugdíjpénztár postafiókjában. A segély e-mailben is igényelhető a következő címeken: daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro, angela.gal@cnpp.ro. A haláleseti juttatásokat postai úton fizetik vagy bankszámlára utalják. Kihallgatásra, tanácsadásra telefonon vagy e-mailben – andreea.karoly@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro – lehet jelentkezni. A betegnyugdíjasok, amennyiben az orvosi felülvizsgálati határidő a szükségállapot idejére esett, postán vagy elektronikus formában küldhetik be az orvosi dokumentumokat a következő címekre: izabella.cirlan@cnpp.ro, judit.bartis@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro; telefon: 0267 318 829.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza ma 18 órától és július 10-én, pénteken 11 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában. További előadások: július 12-én, vasárnap 18 órától; július 16-án, csütörtökön 18 órától; július 17-én, pénteken 11 órától, valamint július 18-án, szombaton 11 órától. Jegyvásárlás a biletmaster.ro weboldalon, személyesen a központi jegyirodában hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve a helyszínen az előadások előtt egy órával. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Júliusban is várja a közönséget Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kertjében tartott szabadtéri előadásaira a Háromszék Táncegyüttes. A Rézhúron című produkció július 10-én, pénteken 19 órától látható újra (esőnap: július 11-én, szombaton 19 órától). Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig a központi jegyirodában, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. Teljes árú jegy: 20 lej, kedvezményes jegy: 10 lej. A nézők beléptetése a járványügyi szabályok miatt 18.30 órakor, fél órával a kezdés előtt megkezdődik, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. A járványügyi előírások betartása, szájmaszk viselete kötelező. * Kézdivásárhelyen július 14-én, kedden 20 órától (esőnap: július 15-én, szerdán 20 órától) a Wegener Parkban láthatják az érdeklődők az előadást. Jegyár: 10 lej, belépés előzetes regisztrációval a 0730 600 279-es telefonszámon.

ONLINE FOLKLÓRMŰSOR. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa ma 20 órától a központ Facebook-oldalán (www.facebook.com/cultcov.ro) levetíti a Százlábú, Százlábacskák és Aprólábak néptáncegyüttesek közel 40 perces folklórműsorát. A gyerekeket és fiatalokat megszólító közösség megjárta már Udmurtiát (Oroszország), Finnországot és Európa számos más országát is. A Székely Nemzeti Múzeum kertjében tavaly májusban bemutatott összeállítás kalotaszegi román és magyar, Küküllő menti magyar és vajdaszentiványi táncokat foglal magában. Közreműködik Balázs Gergő és Erőss Judit.

KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) KultúrPark elnevezéssel indult rendezvénysorozat, mely heti rendszerességgel kulturális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Augusztus 29-ig helyi és környékbeli előadók koncertjei, néptáncelőadás és közönségkedvenc filmek szerepelnek a műsoron. Ma (esőnap: július 11., szombat) Lajkó – cigány az űrben (2018). A vetítés 21.30-tól kezdődik, jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétköznap 14–22 óráig, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A koncertek sorozatát július 10-én, pénteken 19 órától a White Betty sepsiszentgyörgyi zenekar nyitja, július 12-én, vasárnap 16 órától pedig a Fourte Trombone Quartet koncertjére várják az érdeklődőket. A rendezvényeken a részvétel az érvényben lévő egészségügyi előírásoknak megfelelően történik, helyfoglalás az érkezés sorrendjében, a kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott. Arcmaszk viselete ajánlott.

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-ig szabadtéri tűzzsonglőr-produkció­val várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a város különböző negyedeiben, terein: július 10-én, pénteken 21.30 órakor a főtéren lépnek fel a tűzzsonglőrök.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben július 10-én, pénteken 14.30 órától, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Lapszemle. Események, rendezvények. 12 nyári est, 12 műtárgy (1.). Banner Zoltán köszöntése. Interjú Léphaft Pállal. George Ciolpan: pantomimbemutató.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Transzformá­torcsere miatt szünetel az áramszolgáltatás Zabolán ma 12–15 óráig.

SZABADTÉRI PROGRAM. A szívbetegek sepsiszentgyörgyi egyesülete szabadtéri programot szervez. Találkozó ma 9.30 órakor a Lábas Háznál.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A német nyelvű törzsasztal sepsiszentgyörgyi találkozóját ma 19 órától tarják a Bástya étterem teraszán. (Bejárat az épülettől jobbra.) Információk: www.stammtisch.ro

SUGÁSFÜRDŐN újra látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Nagyborosnyón, július 10-én, pénteken pedig Cófalván, Várhegyen és Lécfalván. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével pedig palackokat és befőttesüvegeket is. Öt kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra július 12–26. és augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a Lábas Házban lévő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.